Katharina Althaus mit neuem Spitznamen: Kolleginnen taufen Skisprung-Heldin um

Von: Marcel Schwenk

Katharina Althaus fliegt bei der Skisprung-WM in Planica von Medaille zu Medaille. Ihre Kolleginnen verpassen ihr nun einen neuen Spitznamen.

München/Planica – Für Katharina Althaus lief es bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica prächtig.

Am Mittwoch gewann sie ihre vierte Medaille beim Wintersport-Event, im Einzelwettbewerb von der Großchance reichte es aber „nur“ zu Bronze. Der Sieg ging an die Kanadierin Alexandria Loutitt, Silber schnappte sich Maren Lundby aus Norwegen.

Katharina Althaus holte bei der Ski-WM in Planica vier Medaillen

Zuvor sicherte sich die 26-Jährige den Sieg im Einzel auf der Normalschanze, auch im Teamwettbewerb der Frauen sowie in der Mixed-Mannschaft holte sie den ersten Platz. Viermal Edelmetall, dreimal Gold – diese Ausbeute kann sich mehr als sehen lassen.

Katharina Althaus gewann bei der Ski-WM in Planica vier Medaillen © instagram.com @katharina_althaus / Imago Images Eibner

„Total verrückt. Ich freue mich riesig, dass es heute noch geklappt hat. Einfach Wahnsinn“, so eine emotionale Althaus nach dem dritten Platz bei der ARD.

Die Erfolge ihrer Teamkollegin nahm sich DSV-Springerin Selina Freitag auch direkt zum Anlass, der frisch gebackenen Vierfach-Medaillenträgerin einen neuen Spitznamen zu verpassen.

Katharina Althaus wird zur „Gold-Mami“

„Sie hat schon sehr viel gewonnen und ist bei uns nach der WM die Gold-Mami“, wird Freitag vom BR zitiert. Gemeinsam mit Karl Geiger und Andreas Wellinger gewannen Freitag und Althaus am vergangenen Sonntag den Mixed-Wettbewerb.

Doch nicht nur Althaus trägt nun einen neuen Spitznamen, dasselbe lässt sich auch über Freitag sagen. Am Mittwochabend postete Althaus in ihrer Instagram-Story ein Foto der beiden und versah es mit der Zeile „Goldküken + Goldmami“.

Nach den Feierlichkeiten, die Althaus in ihren Interviews nach dem Wettbewerb auf der Großchance für den Abend ankündigte, dürfte der Blick aber nun wieder auf das Sportliche gelenkt werden.

Schließlich stehen noch mehrere Weltcup-Wochenenden an, bereits am 10. März geht es im norwegischen Oslo weiter. In der Gesamtwertung steht die Oberstdorferin aktuell auf Rang zwei – und wer weiß, vielleicht schlägt die „Gold-Mami“ ja nochmal zu. (masc)