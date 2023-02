Triumph-Flug zu Gold! Allgäuerin Katharina Althaus ist Skisprung-Weltmeisterin

Von: Marius Epp

Teilen

Katharina Althaus flog in Planica allen davon. Sie ist die beste Skispringerin der Welt. © JURE MAKOVEC/AFP

Katharina Althaus hat sich den WM-Titel in Planica gesichert. Zum ersten Mal in ihrer Karriere gewinnt sie Einzel-Gold bei einer Weltmeisterschaft.

Planica – Skispringerin Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica Gold von der Normalschanze gewonnen. Die 26-Jährige siegte am Donnerstag in Slowenien vor Eva Pinkelnig aus Österreich und Anna Odine Stroem aus Norwegen.

Für Althaus ist es nach Olympia 2018, der WM 2019 und Olympia 2022 die vierte Einzelmedaille bei einem Großereignis - und die erste Goldmedaille. Selina Freitag als Vierte schaffte im slowenischen Tal der Schanzen ein Top-Resultat, auch Anna Rupprecht (9.) und Luisa Görlich (15.) lieferten gute Ergebnisse.

Für Althaus gibt es bei der WM noch drei weitere Medaillenchancen, beginnend mit dem Mixed an diesem Sonntag (17.00 Uhr). Im Mixed holte Deutschland 2015, 2017, 2019 und 2021 WM-Gold - bei drei von vier Wettbewerben war Althaus Teil der Mannschaft. Althaus hat sechs Weltcup-Springen in dieser Saison für sich entschieden.

Mehr in Kürze!