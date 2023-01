Ein nahezu perfektes Wochenende

Von: Sven Sartison

Kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: Hanna Kebinger nach ihrem Triumph in Pokljuka. © IMAGO

Drei Rennen, drei Podestplätze - so lautet das Ergebnis von Biathletin Hanna Kebinger beim IBU Cup in Pokljuka. Neben der Grainauerin weiß auch Selina Grotian vom SC Mittenwald in Slowenien zu überzeugen.

Pokljuka – Wenn es ein perfektes Wochenende für eine Biathletin gibt, dann dürfte jenes, das Hanna Kebinger beim IBU-Cup im slowenischen Pokljuka erlebte, ziemlich nah daran gewesen sein. Zunächst sicherte sich die Athletin des SC Partenkirchen am Freitag im Einzel über 12,5 Kilometer den zweiten Platz hinter der Italienerin Hannah Auchentaler. Am Wochenende legte sie dann in den beiden Sprints über 7,5 Kilometer noch einmal nach.

Nur ein Fehler am Schießstand gepaart mit einer starken läuferischen Leistung machten Kebinger am Samstag für die Konkurrenz unschlagbar. Mit 17,7 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Karoline Erdal sicherte sich die 25-Jährige den Sieg. Das Podest komplettierte Michaela Carrara aus Italien. Am Sonntag reihte sich die Grainauerin mit der besten Laufleistung, aber zwei Schießfehlern, hinter der Französin Paula Botet und vor Landsfrau Lisa Maria Spark auf Rang zwei ein.

Ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende in Pokljuka erlebte Selina Grotian. Rennen für Rennen steigerte sich die 18-Jährige vom SC Mittenwald. Nachdem sie die Ziellinie im Einzel noch als Elfte überquert hatte, ließ sie mit je zwei Schießfehlern in den Sprints die Plätze zehn am Samstag und fünf am Sonntag folgen.