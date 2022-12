Kein neuer Lokalmatador fürs Neujahrsspringen in Sicht

Von: Sven Sartison

Macht eine gute Figur in der Luft: Auch für Jacob Fried könnte es in Zukunft hoch hinaus gehen. © Jan Simon Schäfer

Nach dem Karriereende von Kilian Märkl wird es beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee keinen Lokalmatadoren geben. Der Nachwuchs des SC Partenkirchen steht zwar schon in den Startlöchern, ist allerdings noch deutlich zu jung.

Wenn am Neujahrstag die DSV-Adler von der Großen Olympiaschanze springen, werden ihnen die Fans im Auslauf bei ihrer Rückkehr nach den beiden Corona-Jahren wieder frenetisch zujubeln – so viel ist sicher.

Angeführt von den in Oberstdorf mit den Plätzen vier und sechs gut gestarteten Karl Geiger sowie Andreas Wellinger und ergänzt durch sechs Athleten aus der „Nationalen Gruppe“ nehmen im besten Fall insgesamt 13 deutsche Springer in Garmisch-Partenkirchen auf dem Absprungbalken Platz. Sofern denn alle die Qualifikation am Samstag überstehen.

Und doch gibt es einen Wermutstropfen: Ein Lokalmatador vom SC Partenkirchen ist nach dem Karriereende des Grainauers Kilian Märkl im Sommer beim Neujahrsspringen nicht dabei.

Top-Talente sind einfach noch zu jung

Eine Tatsache, die auch Michael Maurer, Präsident des SCP, bedauert. „Es ist schade, dass Kilian aufgehört hat“, sagt er. „Ein Local Hero wäre natürlich perfekt und ist für einen Veranstalter immer das Schönste.“ Wohl wissend, dass das Leben „leider kein Wunschkonzert“ ist.

Und zur harten Realität gehört auch, dass wohl in absehbarer Zeit, zumindest den nächsten zwei, drei, vier Jahren, kein Partenkirchner Springer kommt, der das Zeug zum Tournee-Teilnehmer hat. Auch wenn es im Skispringen „manchmal sehr schnell gehen“ kann.

Hoffen auf den großen Karriere-Sprung: Der 15-jährige Simon Willibald gilt im Lager des SC Partenkirchen als eines der größten Skisprung-Talente. © Jan Simon Schäfer

Das liegt in erster Linie jedoch nicht an der Klasse der Partenkirchner Nachwuchs-Athleten, sondern ist vielmehr deren Alter geschuldet. Sie sind einfach noch zu jung. Das größte Potenzial bescheinigt Johannes Fischer, seit zweieinhalb Jahren Sprung-Trainer des SCP, Simon Willibald und Jacob Frid. Beide Jahrgang 2007, also erst 15 Jahre alt. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit schon Jungspunde gegeben, die bei der Vierschanzentournee für Furore gesorgt haben.

Man denke nur an Toni Innauer, der 1974 mit 15 debütierte, oder den bei seiner Premiere 2016 nur ein Jahr älteren Slowenen Domen Prevc. Doch so weit sind die beiden Talente aus Garmisch-Partenkirchen einfach noch nicht, bislang sammeln sie ihre Erfahrungen im Alpencup und beim Deutschlandpokal. „Wenn sie weitermachen und dranbleiben, können sie es schaffen“, prognostiziert Fischer aber.

Hoffen auf einen „Ah-Effekt“ bei der Tournee

Auch ihm ist bewusst, wie wichtig, ja entscheidend, die kommenden Jahre für die beiden sind. „Es wird kritisch, wenn man mit 18 dasteht und fast keine Unterstützung bekommt. Wenn man nicht in einer Behörde unterkommt und alles aus eigener Tasche bezahlen muss, ist es schwierig.“ Der 21-Jährige weiß, wovon er spricht. Der frühere Kombinierer gab seinen Traum vom Leistungssport selbst vor drei Jahren auf – eben aus diesen Gründen. Heute macht er ein Duales Studium in Sportwissenschaften in Ismaning.

Im Großen und Ganzen, da ist man sich im Lager des SC Partenkirchen einig, steht es um die Sprungabteilung aber nicht schlecht. Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche nehmen am Trainingsbetrieb teil. „Es ist eine reine Wettkampfsportart. Dafür passt der Zulauf“, sagt Maurer. Als größte Schwierigkeit beim Generieren von Nachwuchs sieht Fischer „das große Angebot an anderen Sportarten, Freizeitbeschäftigungen sowie die Schule“.

Beste Werbung für den Sport könnten folglich Geiger, Wellinger und Co. mit einem erneut guten Ergebnis beim Neujahrsspringen betreiben. „Es braucht einfach einen ,Ah-Effekt‘“, sagt Maurer. Für die DSV-Adler bei der Vierschanzentournee genauso wie für den SCP. Damit die Zuschauer in Partenkirchen künftig auch mal wieder einem lokalen Helden zujubeln können.