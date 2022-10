Fabian Gratz sucht keine Ausreden

Von: Patrick Hilmes

Das Grundgefühl stimmt: Zwar gibt sich Fabian Gratz selbstkritisch, doch sein geringer Rückstand auf die Top 30 stimmt ihn positiv.

Solide: Mit diesem Wort kann man Fabian Gratz‘ Auftritt beim Weltcup in Sölden wohl am besten beschreiben. Der Saulgruber gibt sich selbstkritisch nach Platz 40 im Riesenslalom, nimmt aber auch Positives mit.

Sölden – Seine Erwartungen hat Fabian Gratz bereits bei der Streckenbesichtigung nach unten korrigiert. Eigentlich nimmt sich der Saulgruber für diese Saison immer vor, es in den zweiten Durchgang bei den Riesenslalom-Weltcups zu schaffen. Doch seine Hoffnungen beim Auftakt in Sölden bekamen bereits vor dem Start einen Dämpfer verpasst. „Ich hab’ direkt gesehen, dass mir die Kurssetzung nicht liegt.“ Die Tore waren relativ weit auseinander gesteckt, die Anfahrten ziemlich gerade. Nicht nach dem Geschmack des Ammertalers. Kommt seinem Fahrstil nicht entgegen. „Ich mag es ein bisschen kurviger mit mehr Radius.“ So hatte er sich dann auch unten im Ziel nicht gewundert, dass er es nicht in den zweiten Lauf von Sölden geschafft hatte. Aber einzig und allein die Streckenführung wollte er nicht als Ausrede für seinen 40. Platz gelten lassen. „Da kamen mehrere Punkte an verschiedenen Stellen auf der Piste zusammen.“

Hohe Startnummer, weniger Chancen

Einen Fehler beging er Ausfahrt Steilhang. Eine wichtige Passage. Dort gilt es, das Tempo mitzunehmen. „Da bin ich ein bisschen zu eng von der Linie her gefahren.“ War dem Risiko geschuldet, dass der Athlet des TSV Altenau eingegangen war, um vielleicht doch irgendwie die Top-30 zu erreichen. Zudem gestaltete sich das Unterfangen, mit einer hohen Startnummer weit nach vorne zu fahren, allgemein als sehr schwierig. Der Schweizer Livio Simonet war mit der 44 ins Rennen gegangen. Nach ihm sollte es kein anderer Fahrer mehr schaffen, sich für den Finaldurchgang zu qualifizieren.

Gratz startete erst zehn Positionen hinter ihm. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Piste deutlich gelitten. Er berichtet von tiefen Spuren insbesondere im Steilhang, die die Fahrer durch reichlich Schläge auf die Skier zu spüren bekamen. Das kostet immer ein paar Zehntelsekunden und summiert sich im Laufe der Fahrt. Doch: Dieselben Bedingungen für alle 70 Starter gibt es nicht. „Damit müssen wir zurechtkommen“, betont Gratz wohlwissend. Auch diesen Punkt will er nicht als Ausrede verstanden wissen. „Die Verhältnisse waren in Ordnung. Mit einer sehr guten Fahrt wäre es möglich gewesen, unter die 30 zu fahren. Die braucht es halt in dieser Liga, alles muss zusammenpassen.“

Okay, mehr aber nicht: Gratz weiß bereits im Ziel, dass er ein paar Fehler begangen hat.

Nur 0,45 Sekunden fehlen für die Top 30

Immerhin kann sich der 25-Jährige damit brüsten, in Sölden zweitbester DSV-Athlet hinter Alexander Schmid (Platz acht) gewesen zu sein. Tut er aber nicht. „Das gibt mir nichts. Da hätte ich es lieber gehabt, dass die anderen es weiter nach vorne geschafft hätten. Die interne Platzierung ist egal, es zählt die Zeit.“ Seine gibt ihm Hoffnung. Nach 1:02,97 Minuten war Gratz im Ziel, nach 1:02,52 der Kanadier Trevor Philp, der 30. des ersten Durchgangs. Entsprechend fehlten ihm lediglich 0,45 Sekunden. „Das ist okay, ich bin nicht meilenweit entfernt, sondern in Schlagdistanz und weiß, wie ich das aufholen kann.“ Deshalb zieht er ein positives Resümee, auch wenn er sein oberstes Ziel nicht erreicht hat.

Nun geht es wieder an die Arbeit, damit künftig die entscheidenden Zehntelsekunden eben nicht mehr fehlen. Gratz gibt sich in diesem Fall selbstkritisch, spricht davon, dass er noch mehr Konstanz benötigt, weniger Fehler begehen darf. Zeit genug hat er dafür. Der nächste Riesenslalom-Weltcup ist erst für den 10. Dezember in Val d’Isere (Frankreich) geplant. Ob bis dahin ausschließlich Training auf dem Programm steht, weiß Gratz noch nicht. Denn am 13. November findet der Parallel-Weltcup in Lech (Österreich) statt. Ob er mit von der Partie sein wird, weiß er selbst nicht. Womöglich muss er sich dafür in teaminternen Ausscheidungsrennen qualifizieren.