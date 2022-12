Wintersport-Traumpaar bekommt Kind: Kann der kleine Alexis in die Riesen-Fußstapfen des Vaters treten?

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Federico Pellegrino und Greta Laurent sind Eltern. Das Wintersport-Traumpaar sorgt für Nachwuchs. © Screenshot Instagram Greta Laurent

Der 19. Dezember 2022 wird im Leben des Wintersport-Traumpaars Pellegrino und Laurent immer eine Rolle spielen, denn Alexis erblickte das Licht der Welt.

Aosta – Bei einem Wintersport-Traumpaar hielt die Vorweihnachtszeit ein besonderes Geschenk bereit, eines, das sich nicht über Amazon liefern lässt. Der Legende nach eher vom Storch. Der Olympia-Silbermedaillengewinner sowie Weltmeister Federico Pellegrino und seine Greta Laurent haben ein Kind bekommen. Alexis kam am 19. Dezember 2022 auf die Welt.

Pellegrino, der zwölffache Einzel-Weltcupsieger im Skilanglauf, zeigte überglücklich seine Hand, die des Sohnes Alexis und die seiner Greta auf Instagram. 2021 heiratete das Paar, nun kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. „Um 7:02 kam Alexis, Du bist unsere größte Freude“, schrieben die beiden unter das Foto.

Wintersport-Traumpaar begrüßt Alexis auf der Welt: „Bist unsere größte Freude“

Wochen- und monatelang hielten die beiden Langläufer ihre Fans auf dem Laufenden. Der Bauch von Greta wuchs und wuchs und wuchs. Ein Christkind wurde es dann doch nicht, die „Befürchtung“ stand schon im Raum. Während Pellegrino beim Sprint 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils Olympia-Silber holte und bei der Nordischen Ski-WM in Lahti sogar Gold, blieben die großen Erfolge bei Laurent eher aus. Die beiden Italiener können sich nun über ihren Nachwuchs freuen und werden von der Wintersport-Welt beglückwünscht.

Wintersport-Welt lässt Glückwünsche da - Pellegrino siegte kürzlich vor Klaebo

Der 32-Jährige feierte auch kürzlich mit einem sensationellen Zielsprint gegen Norwegens Superstar Klaebo einen tollen Sprinterfolg im Weltcup und darf jetzt sich mit seiner 30-jährigen Frau bei vielen bekannten Gesichtern bedanken. Die deutsche Biathletin Denise Hermann-Wick, der französische Ex-Biahtlet Martin Fourcade oder Pellegrinos Konkurrent Iivo Niskanen, der ebenfalls kürzlich Vater wurde, sind nur einige Beispiele von vielen Gratulanten.

Ob Alexis die Erfolge des Papas einmal wiederholen kann? Sicher ist, dass er in einer sportbegeisterten Familie aufwächst. Ein anderes Wintersport-Traumpaar hat auch allen Grund zur Freude – weil sie beide Top-Leistungen abliefern. (ank)