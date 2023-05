Miriam Neureuther plant Camping-Urlaub mit Kindern – für Felix ist kein Platz

„Neues Abenteuer“

Miriam Neureuther hat nach der aktiven Wintersport-Karriere Zeit, sich neuen Abenteuern zu widmen. Nicht mit eingeplant: Ehemann Felix Neureuther.

Garmisch-Partenkirchen – In ihrer Karriere als Biathletin und Ski-Langläuferin hat Miriam Neureuther, geborene Gössner, schon viel von der Welt gesehen. Nun will sie wohl auch ihren drei Kindern mehr von davon zeigen. Dass es dabei etwas weiter über die nähere Umgebung hinausgeht, lässt eine Instagram-Story der 32-Jährigen erahnen. Der Nachwuchs wird beim naturnahen Urlaub mit von der Partie sein, für Ehemann Felix Neureuther hingegen ist anscheinend kein Platz.

Miriam Neureuther (geb. Gössner) Geboren: 21. Juni 1990 (Alter: 32 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Disziplinen: Biathlon, Skilanglauf Größte Erfolge: Olympia-Silber 2010, sieben Weltcup-Siege Karriereende: 2019

Neureuther rüstet sich für Luxus-Camping

Noch vor wenigen Tagen trug Miriam Neureuther ihre heimischen Kochkünste in die Öffentlichkeit, nun scheint sie zumindest temporär die eigenen vier Wände verlassen zu wollen. Auf Instagram postete sie eine Story, in welcher sie ein Camping-Dachzelt eines Transportsystem-Herstellers zeigte.

Neureuther scheint sich für einen längeren Camping-Trip zu rüsten, für den nun die nötige Ausrüstung beschafft werden soll. Günstig wird das allerdings nicht. Kostenpunkt für das von ihr favorisierte Modell laut Homepage des Herstellers: 2.299,95 Euro.

+ Miriam Neureuther, damals noch Gössner, (2. von rechts) bejubelt ihren größten Erfolg: Staffel-Silber bei Olympia 2010 in Vancouver. © IMAGO / Sven Simon

Miriam Neureuther: Mit den Kindern in die Natur

Dass die ehemalige Biathletin mehr als nur einen Kurztrip in die nächstgelegene Region plant, darauf lässt nicht nur das angeschaffte Equipment schließen. Auch die Worte „getting ready for some new adventure“ („Vorbereitung auf ein neues Abenteuer“), welche Neureuthers Story garnieren, lässt auf eine längere Reise schließen – wohin es gehen soll, verrät sie jedoch (noch) nicht.

Wer sie begleiteten soll oder besser gesagt, für wen der Urlaub hauptsächlich geplant zu sein scheint, ist hingegen offensichtlich. „#bringyourkids to nature“ („Bring deine Kinder in die Natur“) ist das weitere Schriftstück der Story. Die drei Neureuther-Kinder gehen also mit auf die Reise und sollen damit mehr von der Natur sehen.

+ Miriam Neureuther lässt ihren Mann Felix beim geplanten Camping-Ausflug wohl zu Hause. © IMAGO / Sven Simon und Screenshot: Miriam Neureuther/instagram

Für Felix Neureuther ist kein Platz

Wahrscheinlich nicht mit eingeplant in das Abenteuer ist hingegen Felix Neureuther, für den neben Frau Miriam und den drei Kindern schlicht kein Platz im drei-Personen-Zelt sein wird. Gegenüber dem Ausflug in die Natur dürfte Felix allerdings positiv eingestellt sein, werden so seine Kinder wohl nicht vermehrt mit Social-Media in Berührung kommen. Vor den Gefahren der Netzwerke für Kinder und Jugendliche warnte der 39-Jährige.

Wie Felix zu den Aktivitäten seiner Frau auf Instagram steht, ist hingegen nicht überliefert. Selten kommt er in ihren Posts vor, so auch nicht als Miriam ihren Followern vom Spaziergang im Regen, nur begleitet von der Familienhündin, berichtete. (sch)

