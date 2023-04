Ski-Star Kira Weidle verlobt sich – Champagner-Antrag auf der Piste

Champagner im Gepäck

Von Christoph Gschoßmann

Kira Weidle hat „Ja“ gesagt: Die deutsche Ski-Rennläuferin wurde beim Skitourengehen von ihrem Freund mit einem Antrag überrascht. Champagner gab‘s auch.

München - Ein Ski-Star im siebten Himmel: Kira Weidle hat sich verlobt. Den Antrag machte ihr Freund der Speedfahrerin dort, wo sie sich am liebsten aufhält: Auf der Skipiste.

Ski-Tour in den Tiroler Bergen: Freund überrascht Kira Weidle mit Heiratsantrag

Das DSV-Ass verschwieg in der Öffentlichkeit bisher ihre Beziehung, nun jedoch feierte sie den großen Schritt mit ihren Fans auf Instagram. Auf der letzten Ski-Tour des Winters in den Tiroler Bergen nahm ihr Angebeteter all seinen Mut zusammen und überraschte Weidle mit seinem Heiratsantrag. Und die 27-Jährige sagte ja!

So ganz kann sie es scheinbar noch nicht glauben, denn auf dem Verlobungsselfie inklusive Ring schaut sie mit einem etwas überrumpeltem Blick durch ihre Finger in die Kamera, während ihr Freund breit lächelt. Das zweite Bild zeigt, mit welchem Getränk das glückliche Paar seinen Entschluss begossen hat – Champagner –, und im dritten Foto lächelt die deutsche Athletin dann bereits breit. Selbst bezeichnete sie die gelungene Überraschung auf dem Berg als „kleinen Plottwist“.

Kira Weidle * 24. Februar 1996 in Stuttgart Verein: SC Starnberg Diszpilinen: Abfahrt, Super-G Medaillen: Silber (Alpine Ski-WM), Bronze (Junioren-WM)

Natürlich gratulieren ihr bei Instagram sofort einige Kollegen und Kolleginnen wie Sofia Goggia, Ilka Stuhec und Katharina Hennig. „Es braucht Wein, um das zu feiern“, schrieb Goggia. (cgsc)

Rubriklistenbild: © Instagram/Kira Weidle