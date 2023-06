Nach abgeschlossener Ausbildung: Dahlmeier hat „richtig Spaß“ an neuer Tätigkeit

Von: Stefan Schmid

Laura Dahlmeier geht ihrer neuen Tätigkeit als Bergführerin mit großer Leidenschaft nach. Die Ex-Biathletin führt ihre Gäste auf die Alpspitze.

Garmisch-Partenkirchen - Schon seit Mitte April darf sich Laura Dahlmeier staatliche geprüfte Berg- und Skiführerin nennen. Vorausgegangen sind zweieinhalb Jahre Ausbildung, welche die 29-Jährige nun dazu berechtigen, gemeinsam mit Gästen die schönsten Berggipfel zu erklimmen. Eine Tätigkeit, die der ehemaligen Biathletin sichtlich Freude bereitet.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (29 Jahre) in Garmisch-Partenkirchen Sportliche Erfolge: Zweifache Biathlon-Olympiasiegerin, 33 Weltcupsiege Karriereende: 17. Mai 2019

Dahlmeier absolvierte zeitintensive Ausbildung

Nach ihrem Rückzug aus dem Biathlon-Zirkus im Mai 2019 hat Laura Dahlmeier nicht viel Zeit damit vergeudet, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Die zweifache Olympiasiegerin zog es bald von den flachen Langlaufbrettern des Biathlons rein in den alpinen Ski- und Klettersport. Am Ende stand im April 2023 die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin.

Wie der Name schon sagt, ist die Berufsbezeichnung von staatlicher Seite aus geschützt und mit dementsprechend viel Lernaufwand verbunden. Neben elf Theoriefächern musste Dahlmeier ihr Können in einer Vielzahl von Disziplinen des Bergsports nachweisen, unter anderem im Sportklettern. Aber auch Lawinenkunde und Bergrettung fanden sich auf dem Stundenplan wieder.

Einst erfolgreiche Biathletin, nun mit Leidenschaft als Bergführerin tätig: Laura Dahlmeier.

Laura Dahlmeier erntet die Früchte harter Arbeit

Da in den hiesigen Gefilden kaum Schnee liegt, widmet sich Dahlmeier aktuell in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen in erster Linie dem Teilgebiet des Kletterns. Und das mit großer Begeisterung, wie sie ihre Follower auf Instagram wissen lässt und denen sie Fotos direkt aus der Steilwand der Alpspitze präsentiert.

Gemeinsam mit einer Teilnehmerin besteigt Dahlmeier über den Plaisir an der Nordwand den 2629 Meter hohen Alpspitz-Gipfel. „Es macht mir definitiv richtig Spaß, meine Bergleidenschaft als Bergführerin mit motivierten Gästen zu teilen“, lässt sie ihre Fans wissen und bestätigt dabei gleich, dass die Ausbildung genau der richtige Schritt für sie war.

Job als Bergführerin für Dahlmeier nur ein Nebenberuf

Auch wenn Laura Dahlmeier sichtlich Spaß an ihrer neuen Tätigkeit hat, hauptberuflich geht sie dem nicht nach. Im großen Interview mit dem Münchner Merkur sagte sie Anfang März, dass der Job als Ski- und Bergführerin ihr „sehr viel Spaß“ mache, aber es eine nebenberufliche Tätigkeit bleibe. Sie wolle sich ihre derzeitige Freiheit erhalten, sonst hätte sie „auch gleich weiter Leistungssport machen können“.

Teil der Freiheit sind für sie auch private Ausflüge in die Berge, die gerne über die mitteleuropäische Alpenregion hinausgehen dürfen. Kurz nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung ging es für Dahlmeier im April in die Türkei, genauer ins ostanatolische Gebirge, wo sie den höchsten Berg des Landes bestieg. (sch)