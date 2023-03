Olympia-Sieger im Eiskunstlauf erwacht nach Fuß-Amputationen aus Koma – Zustand kritisch

Von: Johannes Skiba

Der schwerkranke ehemalige Eiskunstläufer Roman Kostomarow ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Sein Zustand ist dennoch kritisch.

Moskau – Der Olympia-Sieger im Eiskunstlaufen von 2006 Roman Kostomarow liegt aufgrund einer lebensgefährlichen Durchblutungsstörung seit Anfang Januar im Krankenhaus. Ursprünglich wurde er wegen einer Lungenentzündung eingeliefert. Nach unter anderem mehreren Hirnblutungen und zwei Schlaganfällen wurde Kostomarow in ein künstliches Koma versetzt. Die Ärzte hatten zuletzt wenig Hoffnung auf eine Genesung des damaligen Spitzensportlers.

Der frühere russische Eiskunstläufer ist nun aus dem Koma erwacht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Tass. Die Besserung des Zustandes bestätigt die Agentur durch eine Quelle: „Er kann sich bereits ein wenig bewegen. Es wird einige Zeit dauern, bis er das volle Bewusstsein wiedererlangt. Man kann jedoch einen positiven Trend in seinem Zustand feststellen.“ Dennoch bleibt der Gesundheitszustand des Russen weiter kritisch.

Der ehemalige Eiskunstläufer Roman Kostomarow bei einer Ice-Skating-Show 2021. © Golubovich/imago

Eiskunstläufer Kostomarow mussten Füße amputiert werden

Dem ehemaligen Eiskunststar Roman Kostomarow mussten bereits beide Füße amputiert werden, um einer Blutvergiftung zu entgehen. Zuletzt wurde berichtet, dass nun auch die Hände des 46-Jährigen amputiert werden müssen. Die Familie dementierte diese Meldung.

Auch der psychische Zustand des Russen ist laut des russischen Portals woman.ru angeschlagen. Kostomarow wird demnach von einem Psychologen betreut. Ob diese Nachricht der Wahrheit entspricht, ist nicht eindeutig zu klären. Die Mutter von Kostomarow sagte, dass „die Hälfte von dem, was jetzt geschrieben wird, nicht wahr“ ist, wie Sport1 zuletzt zitierte. Der frühere Wintersportler soll außerdem selbstständig atmen können und alles verstehen, was um ihn herum geschieht.

Kostomarow einer der erfolgreichsten Eiskunstläufer

Roman Kostomarow gewann neben seiner Gold-Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin auch dreimal die Europameisterschaft sowie zweimal die Weltmeisterschaft, darunter das Turnier 2004 in Deutschland. Die Anteilnahme am schlechten Zustand des Russen ist in der Sportwelt sehr groß. (jsk)