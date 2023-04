„Ein Wunder“: Skispringer Kubacki holt seine schwerkranke Frau aus Krankenhaus

Von: Christoph Klaucke

Dawid Kubacki bangt Tage lang um das Leben seiner schwerkranken Frau. Jetzt darf der Skispringer seine Liebste aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen.

Szaflary – Tolle Nachrichten von Skispringer Dawid Kubacki. Seine schwerkranke Frau Marta wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Das Leben des Ehepaares wird sich aber grundlegend ändern.

Name: Dawid Kubacki Geboren: 12. März 1990 (Alter 33 Jahre), Nowy Targ, Polen Ehepartnerin: Marta Majcher (verh. 2019) Größte Erfolge: Vierschanzentournee 2019/20, Weltmeister 2019, Olympia-Dritter 2022

Kubackis Frau Marta aus Krankenhaus entlassen – Herzschrittmacher nötig

„Wir sind heute nach Hause gekommen“, schrieb Kubacki am Freitagnachmittag in einem emotionalen Instagram-Post und dankte den Medizinern, die „ein Wunder“ vollbracht hätten. Marta Kubacki war wegen kardiologischer Probleme Mitte März in eine Klinik in Zabrze eingeliefert worden, Dawid Kubacki bangte mehrere Tage um das Leben seiner schwerkranken Frau.

„Vielen Dank für jedes einzelne eurer Gebete, die guten Gedanken und Worte der Ermutigung“, schrieb der 33-Jährige in seinem Beitrag zu einem Selfie, das das Paar gemeinsam lächelnd vor dem Krankenhaus zeigt: „Wir werden sie immer noch brauchen, weil Marta eine intensive Rehabilitation beginnt und ich eine neue Realität kennenlernen werde.“ Kubackis Frau muss künftig einen Herzschrittmacher tragen.

„Es stellt sich heraus, dass fast alle von uns jemanden mit einem Kardioverter-Defibrillator kennen, der allgemein als Herzschrittmacher bekannt ist“, erklärte Kubacki weiter und kündigte an: „Mit so einem Menschen werde ich ein Leben teilen, ein zweites Leben.“

Die Anteilnahme auf die erleichternde Botschaft war auf Instagram überwältigend, mehrere Teamkameraden und Konkurrenten aus dem Skisprungzirkus meldeten sich zu Wort. „Tolle Nachrichten. Habt einen guten Heimweg und viel Glück mit allem, was kommt“, schrieb Vierschanzentournee-Sieger und Gesamtweltcup-Gewinner Halvor Granerud. Die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth reagierte mit drei Herz-Emojis.

Skispringer kündigt „zweites Leben“ mit herzkranker Frau an

Trotz Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte Dawid Kubacki vor rund vier Wochen seine Saison sofort beendet. Nach dem letzten Skispringen in Planica kam es auf der Siegerehrung zu einem Gänsehaut-Moment mit einer Kubacki-Pappfigur. Die Kubackis haben zwei Kinder, Tochter Maja war Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.

Neben dem Sieg bei der Vierschanzentournee 2020 ist die Goldmedaille auf der Normalschanze bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld der größte Erfolg des Polen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang holte Kubacki zudem die Bronzemedaille mit dem Team, ebenfalls Bronze gab es bei Olympia 2022 in Peking von der Normalschanze. Insgesamt bringt er es auf elf Siege im Einzel und acht mit der Mannschaft. Ob Kubacki zur neuen Wintersport-Saison auf die Skisprung-Schanzen zurückkehrt, war zunächst nicht bekannt. Und bei diesen herzerwärmenden Nachrichten auch mehr als nur zweitrangig.(ck)