„Sechs Monate voller Schmerzen und Tränen“: Ski-Ass startet emotionales Comeback

Von: Christoph Wutz

Teilen

Atle Lie McGrath sorgte bei der letzten Alpinen Ski-WM für Schlagzeilen. Der Norweger riss sich dabei ein Kreuzband. Jetzt ist er zurück.

Oslo – Skirennläufer Atle Lie McGrath hat eine schwere Leidenszeit hinter sich. Nachdem er im Februar mit großen Ambitionen zur Alpinen Ski-WM in Méribel und Courchevel angereist war, hatte er sich im Super-G ein Kreuzband im linken Knie gerissen. Jetzt meldete sich der 23-Jährige nach einer mehrmonatigen Pause zurück – und wurde dabei sehr emotional.

Atle Lie McGrath Geboren: 21. April 2000 (Alter 23 Jahre), Vermont, Vereinigte Staaten Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom Weltcup-Debüt: 12. Januar 2019 in Adelboden Größte Erfolge: Zwei Siege im Alpinen Ski-Weltcup (2022 in Flachau und Méribel; jeweils im Slalom)

„Sechs Monate voller Tränen“: Ski-Star Lie McGrath teilt emotionale Botschaft

Bei der WM war McGrath folgenschwer gestürzt, anschließend aber sogar noch ohne fremde Hilfe die Piste hinuntergefahren – trotz eines gerissenen Kreuzbandes. Auf Instagram hält der Norweger seine Fans seitdem auf dem Laufenden, was seine Rehabilitation anbetrifft. Nachdem er zuletzt einer alpinen Olympia-Heldin zur Verlobung gratuliert hatte, stellte McGrath jetzt er ein Comeback in Aussicht.

„Es sind sechs Monate vergangen“, schrieb die norwegische Ski-Hoffnung. „Sechs Monate voller Schmerzen, Tränen, Fortschritte, Aufregung, Nerven und allen möglichen anderen Gefühlen“, legte er seinen Leidensweg während des letzten halben Jahres offen. Im Anschluss an seinen Rennunfall im Super-G hatte der 23-Jährige operiert werden müssen.

Ski-Ass Atle Lie McGrath hat eine lange Leidenszeit hinter sich. © Imago / Just Pictures / Screenshot: Instagram/Atle Lie McGrath

„Wie das erste Mal überhaupt“: Skirennläufer Lie McGrath startet Comeback

McGrath kündigte an, er werde zeitnah „zum ersten Mal seit der Operation wieder auf Skiern stehen.“ Er blickt voller Vorfreude auf die Rückkehr auf die Bretter. „Irgendwie fühlt es sich an wie das erste Mal überhaupt, wenn ich ehrlich bin“, gestand der Norweger schonungslos.

Er habe „noch einen langen Weg“ vor sich, ehe er „auch nur annähernd Rennen fahren kann“, blieb der Technikspezialist bei aller Zuversicht sehr realistisch. Vor seiner schweren Verletzung hatte er bereits zwei Weltcup-Läufe für sich entschieden. Im Gesamtweltcup der zurückliegenden Saison hatte er den guten 20. Rang belegt und sich bei der WM Medaillenchancen im Slalom und Riesenslalom ausgerechnet.

Emotionales Comeback fühlt sich für Ski-Ass Lie McGrath fühlt sich „so gut an“

Obwohl sein Weltcup-Comeback noch in weiter Ferne liegt, ist McGrath überglücklich über seinen jüngsten Fortschritt: „Es fühlt sich so gut an, einen so großen Teil meines Lebens zurückzubekommen.“

Bereits 2021 war der Sohn von Alpin-Legende Felix McGrath beim Riesentorlauf im schweizerischen Adelboden gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lucas Braathen schwer gestürzt. Letzterer meldete sich zuletzt nach einer Operation in zweifelhaftem Zustand – McGrath fragte ihn daraufhin, was sich wohl alle Ski-Fans dachten. (wuc)