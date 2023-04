Biathletin schießt zehnmal daneben – und gewinnt trotzdem

Von: Janik Boeck

Normalerweise ist Schießen beim Biathlon integraler Bestandteil, um zu siegen. Eine slowenische Biathletin gewann allerdings trotz zehn Fehlschüssen.

Slowenien – Anamarija Lampič holte bei den nationalen Biathlon-Meisterschaften in Slowenien den Meistertitel. Die 27-jährige Athletin beendete die Saison dadurch mit 10,8 Sekunden Vorsprung vor der Nationalmannschaftskollegin Lena Repinc. Das kuriose dabei: Lampič schoss satte zehn Mal daneben und gewann trotz der zehn Strafrunden den Titel.

Anamarija Lampič Geboren: 17. Juni 1995 (Alter 27 Jahre), Ljubljana, Slowenien WM-Medaillen: 1x Silber, 2x Bronze

Biathlon-Newcomerin verschießt zehnmal – gewinnt trotz Strafrunden

Anamarija Lampič schoss im Liegendanschlag insgesamt viermal daneben. Im Stehen verfehlte sie die Scheiben je zwei- und einmal viermal. So läpperten sich insgesamt zehn Strafrunden für die slowenische Nationalmannschafts-Athletin. Aus den üblichen 7,5 Kilometern wurden dadurch ganze 12,5 Kilometer.

Was im ersten Moment schier unmöglich klingt, lässt sich beim zweiten Hinsehen zumindest relativieren. Bei den nationalen Meisterschaften in Slowenien war Lampič zusammen mit ihrer Kollegin Repinc die einzige A-Kader-Atheltin. Die Konkurrenz im restlichen Feld hielt sich also deutlich in Grenzen. Auch international ist das Feld kleiner geworden, denn einige Biathlon-Größen beendeten ihre Karriere.

Anamarija Lampič: Biathletin gewinnt mit zehn Strafrunden © IMAGO / Ernst Wukits

Biathletin gewinnt trotz 10 Strafrunden – Vorerfahrung kommt ihr zugute

Zudem kommt Anamarija Lampič einiges an Vorerfahrung zugute. Die 19-jährige Repinc schoss zwar „nur“ sechsmal daneben, musste sich schließlich aber der Laufstärke ihrer Kollegin beugen. Lampič überholte mit einem starken Schlusssprint und brachte dadurch 10,8 Sekunden zwischen sich und den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte das 16-jährige Talent Ela Sever.

Dass die 27-Jährige laufstark ist, ist bekannt. Die Athletin wechselte erst vor einem Jahr vom Langlauf zum Biathlon und kann läuferisch ohne Probleme mit der Biathlon-Weltspitze mithalten. Nur das Schießen ist noch ein Problem. In vorherigen Rennen brachten ihre Schießfehler ihr nur Plätze jenseits der 50 im Weltcup ein.

Anamarija Lampič krönt enttäuschende Saison – ehemalige Konkurrenz kann Hoffnung machen

Hoffnung machen könnte Herrmann-Wick, die ihre Karriere beendete. Die Deutsche brauchte nach dem Wechsel vom Langlauf zum Biathlon ein Jahr, bis sie oben mitmischen konnte. Anschließend konnte sie mit Olympia-Gold den größten Erfolg ihrer Karriere feiern.

Während die Slowenin ihren Titel feiert, sorgt sich der Rest der Biathlon-Welt um einen anderen Athleten. Ein 19-jähriges Biathlon-Talent ist spurlos verschwunden. Die Ermittlungen wurden inzwischen an den Geheimdienst übergeben.