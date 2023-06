Laura Dahlmeier „kein Glücksbringer“ beim FC Bayern

Nach Niederlage gegen Leipzig

Laura Dahlmeier lässt sich nach ihrer erfolgreichen Karriere immer wieder bei Sportevents blicken. Doch beim Spiel des FC Bayern brachte ihr Besuch wenig Glück.

München – Ob Biathlon-Weltcup, Trailrunning-WM oder European Championships: Laura Dahlmeier ist auch nach ihrer von Erfolg gekrönten Karriere bei diversen Sportveranstaltungen anzutreffen. Zusammen mit ihrer ehemaligen Teamkollegin Maren Hammerschmidt stattete die Ex-Biathletin dem FC Bayern in der Allianz Arena einen Besuch ab. Mit unglücklichem Ausgang.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold (2018), 7x Weltmeisterin Weltcupsiege: 33

Laura Dahlmeier zusammen mit Teamkollegin Hammerschmidt beim Bayern-Spiel

Am 33. Spieltag war es so weit: Der FC Bayern traf vor Heimkulisse auf RB Leipzig. Mit von der Partie waren auch die beiden Ex-Biathletinnen Dahlmeier und Hammerschmidt. Durch einen Sponsor erhielten sie die Möglichkeit, hautnah beim Heimspiel-Abschluss des Rekordmeisters in der Bundesliga dabei zu sein. Der rot-weiße Fan-Schal saß, die Stimmung der beiden Sportlerinnen passte auch.

Auf Instagram zeigte sich die beiden Ausnahmeathletinnen freudestrahlend auf der Spielerbank in der Allianz Arena. Dazu schrieb die 29-Jährige: „FUSSBALL: Die beliebteste Sportart weltweit! ⚽️ Danke für neue Einblicke in die Welt des Bal👀 @viessmann_sport 🙏🏻🏟️ Es ist immer wieder spannend über den eigenen Tellerrand rauszuschauen!“ Doch so ganz glücklich waren die beiden nach dem Spiel nicht. Denn der Rekordmeister verlor 1:3 gegen den RB Leipzig.

Laura Dahlmeier nach Bayern-Pleite: „Wir waren wohl keine Glücksbringer“

In Anspielung auf die bittere Niederlage der Bayern gegen Leipzig ergänzte Laura Dahlmeier ihren Instagram-Post. „Maren Hammerschmidt wir waren wohl keine Glücksbringer für den FC Bayern“, fasste die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin den Abend zusammen. Ihre Leidensgenossin antwortete optimistisch auf den Post ihrer ehemaligen Zimmerkollegin aus Biathlonzeiten: „Das nächste Mal sind wir richtige Glücksbringer“.

Ob Dahlmeier und Hammerschmidt auch bis zum Ende des bitteren Partie für die Münchner blieben? Gleich zwei Elfmeter kassierte der FCB und verlor am Ende. Als wäre das schon nicht genug, leerte sich kurz vor Abpfiff auch noch die Allianz Arena – die Fans verließen fluchtartig das Stadion.

Dennoch setzte sich der FC Bayern an einem packenden letzten Spieltag doch noch die Meisterkrone der Saison 2022/2023 auf. Vielleicht hat der Biathletinnen-Besuch für den letzten Spieltag doch noch Glück gebracht.

Laura Dahlmeier verfolgte das fehlende Glück allerdings weiter. Bei einem Steinschlag auf einer Klettertour verlor Dahlmeier vor kurzem ihr Handy. (likr)

