Olympia-Skispringen JETZT live - Eisenbichler sorgt schon im Vorfeld für Jubel-Nachricht

Von: Marco Blanco-Ucles

Skispringen: Markus Eisenbichler ist Medaillenkandidat. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Auf der Kleinschanze lief es für die deutschen Adler alles andere als ideal. Das soll sich heute auf der großen Anlage ändern. Die Entscheidung hier im Live-Ticker.

1. Durchgang: Der Finne Antti Aalto segelt als erster über die 130-Meter-Marke und liegt in Front. Völlig überraschend Olympiasieger und nun im Aufwind: Mackenzie Boyd-Clowes, aus Kanada, springt direkt nach Aalto auf Rang zwei. Der Russe Mikhail Nazarov ist aktuell Dritter.

1. Durchgang: Der Este Kevin Maltsev liegt zwischenzeitlich mit seinen 126.5 Metern vorne. Der Tscheche Cestmir Kozisek liegt derzeit auf Rang zwei, Daniel-Andrei Cacina aus Rumänien liegt auf Rang drei.

Olympia-Skispringen live - Rätsel um Eisenbichler und Geiger

Update 11.57 Uhr: Gleich beginnt der erste Durchgang beim Olympia-Skispringen von der Großschanze. Trotz der kleinen Formdelle haben Eisenbichler und Geiger heute gute Aussichten auf eine Medaille. Der Mann, der die meisten Weltcupsiege aller Skispringer ergattern konnte, Gregor Schlierenzauer, erklärt am ZDF-Mikrofon zu Karl Geigers derzeitiger Verfassung: „Das ist in jedem Fall interessant.“ Eisenbichler wie Geiger haben passable Probedurchgänge hingelegt. Jetzt gilt‘s. 50 Springer sind am Start. Erster der vier Deutschen wird Pius Paschke mit der 29 sein.

Update 10.28 Uhr: Beflügelt Skispringer Markus Eisenbichler (30) heute ein privates Glück? Am ARD-Mikrofon warf der DSV-Adler nach der Quali für das Springen am heutigen Samstag nochmal ein: „Darf ich noch meinen Bruder grüßen? Der hat nämlich heute sein Kind bekommen, den Elias. Herzlichen Glückwunsch Martin, es freut mich mega. Wenn ich daheim bin, trinken wir eine Halbe auf deinen Kleinen. Jetzt geht der Stress los.“ Los geht‘s heute um 12 Uhr.

Vorbericht: Zhangjiakou - Verpasster zweiter Durchgang von Markus Eisenbichler, Rang 15 von Karl Geiger sowie Disqualifikation im Mixed-Wettbewerb. Die deutschen Adler sind bei den Olympischen Winterspielen auf der Normalschanze in Zhangjiakou aber mal so gar nicht zurechtgekommen. Deshalb dürfte man im DSV-Lager heilfroh sein, dass nun die Wettkämpfe auf der Großschanze anstehen.

Olympia 2022: Paschke rückt für Leyhe ins DSV-Aufgebot

Im Einzelspringen auf der großen Anlage wollen besonders Eisenbichler und Geiger - der gestern seinen 29. Geburtstag feierte - zeigen, dass mehr in ihnen steckt, als zuletzt zu sehen war. Bundestrainer Stefan Horngacher hat indes eine Veränderung im Vierer-Kader vorgenommen. Pius Paschke, der auf der Normalschanze zum Zuschauen verdammt war, rückt für Stephan Leyhe ins Team. Constantin Schmid komplettiert das DSV-Quartett. Der 22-Jährige war auf der Normalschanze als bester Deutscher auf Rang elf gelandet.

Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß

In der Qualifikation am Freitag zeigten sich zwei Dinge eindeutig: Zum einen meldete sich Markus Eisenbichler nach seiner Nicht-Nominierung für das Mixed-Springen am Montag eindrucksvoll zurück - Rang sechs für den Siegsdorfer. „Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß“, sagte Eisenbichler in der ARD. Zum anderen zeigte sich allerdings auch, dass diese Olympischen Winterspiele bislang nicht die des Karl Geigers sind. Beim Sieg des Norwegers Marius Lindvik landete der Oberstdorfer auf Position zwölf. Immerhin: Verglichen zu den Trainingsdurchgängen zeigte sich das Geburtstagskind stark verbessert. Bleibt zu hoffen, dass Geiger sich rechtzeitig zum Wettkampf weiter steigern kann. (mbu)