Loch verpasst bestes Saisonergebnis: Knapp ausgeschieden im Viertelfinale – Finale in Berchtesgaden

Hofft auf einen guten Saisonabschluss: Cheyenne Loch beim Heim-Weltcup in Berchtesgaden. In Rogla verpasste sie ihr bestes Saisonergebnis um sechs Hunderstel. © miha matavz/fls

Sechs Hundertstel sind eine Zeitspanne, die mit dem bloßen Auge kaum erkennbar ist, weniger gar als ein Wimpernschlag.

Rogla/Berchtesgaden – Für Cheyenne Loch vom SC Schliersee bedeuteten diese sechs Hundertstel allerdings, dass sie den Einzug ins Halbfinale beim Parallel-Riesenslalom in Rogla erneut verpasst hat. Denkbar knapp gegen die Italienerin Lucia Damasso.

„Direkt danach war ich schon sehr enttäuscht“, erzählt die 28-Jährige Neuhauserin. „Ich hatte richtig Lust, noch mal zu fighten.“ Im Mittelteil lag sie gegen die Italienerin noch vorne, doch ein paar kleinere Fehler von Loch brachten Damasso zurück ins Spiel. Sehr schade, denn das Rennen lief bis dahin ordentlich. „Das Gefühl ist von Lauf zu Lauf besser geworden“, sagt sie. „Die Zeiten haben durchgehend gepasst.“ So schaffte sie etwa im zweiten Qualifikationslauf sogar die drittschnellste Zeit. Damit zog sie insgesamt als Fünftschnellste in die Finals in Rogla ein.

Das Achtelfinale überstand sie noch unbeschadet, doch im Viertelfinale machten besagte sechs Hundertstel den entscheidenden Unterschied. So blieb es für Loch am Ende beim fünften Platz, bereits zum vierten Mal in dieser Saison. „Insgesamt bin ich damit jetzt mit ein bisschen Abstand schon zufrieden“, sagt sie. Und viel Zeit zum Ärgern bleibt sowieso nicht. Schließlich geht es am Wochenende bereits mit dem Weltcup-Finale in Berchtesgaden weiter.

Dort wünscht sich Cheyenne Loch einen guten Saisonabschluss beim Heim-Weltcup. Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, als sie genau dort einen Schlussstrich hinter ihre Karriere als Alpin-Boarderin zog. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin und Zimmernachbarin Selina Jörg wurde die Neuhauserin am 20. März 2021 feierlich verabschiedet. Nun ist sie wieder hier, am Götschen, zum Weltcup-Finale der Saison 2022/23. Und sie ist voller Vorfreude: „Berchtesgaden ist immer ein emotionaler Ort“, betont sie. „Ich verbinde damit ganz viel.“

Am Samstag starten die Boarderinnen und Boarder im Parallel-Slalom, am Sonntag steht dann zum endgültigen Saisonabschluss noch ein Teamwettbewerb auf dem Programm. Ein positives Vorzeichen für die 28-Jährige ist nicht nur der Ort des Geschehens, den sie fast schon wie ihre Westentasche kennt. Sondern auch, dass der Slalom sich im Laufe des Winters zu ihrer besseren Disziplin entwickelt hat. Winkt möglicherweise zum Abschluss noch ihr bestes Saisonergebnis?

Nach bereits vier fünften Plätzen in diesem Winter müsste sie für ihr bestes Ergebnis ins Halbfinale einziehen – eine Hürde, die sie am Mittwoch in Rogla schon fast erfolgreich genommen hätte. „Ich glaube, dass der fünfte Platz das Level, auf dem ich mich derzeit bewege, ganz gut widerspiegelt“, sagt sie und hofft: „Aber an einem guten Tag ist vielleicht sogar mehr drin.“

