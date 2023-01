Angriff aufs Edelmetall

Von: Sven Sartison

Startet erst seit dieser Saison für Deutschland: Nickco Palamaras vom SC Garmisch will bei der Junioren-WM im Slalom aufs Podest fahren. © PaulFoto.de

Mit Nickco Palamaras und Luis Vogt hat der SC Garmisch bei der anstehenden Junioren-Ski-WM gleich zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Beide Athleten hoffen in St. Anton auf eine Medaille.

St. Anton – An Selbstbewusstsein mangelt es Nickco Palamaras nicht. „Ich will eine Medaille gewinnen“, sagt der 18-Jährige vom Skiclub Garmisch vor dem Start der Junioren-Weltmeisterschaft. Von Donnerstag an fahren im österreichischen St. Anton die besten Nachwuchsathleten um die Medaillen. Als einer von 14 Auserwählten hat es Palamaras in den Kader des Deutschen Skiverbands (DSV) geschafft.

Dabei stellt die WM seine Premiere für Deutschland auf der großen Bühne dar. Denn erst seit diesem Winter geht Palamaras unter schwarz-rot-goldener Flagge bei internationalen Rennen an den Start. Zuvor trug er die „Stars and Stripes“, die Fahne der USA, auf dem Rennanzug. In Nordkalifornien geboren und aufgewachsen, lernte er das Skifahren auf den Pisten rund um den Lake Tahoe, bis ihn der Zufall schließlich nach Deutschland, ins Werdenfelser Land, brachte.

Sieht so ein Siegerlächeln aus? Luis Vogt gehört in der Abfahrt und dem Super-G zum Favoritenkreis. © IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl

Auf einer Reise nach Amerika lernte die Sportwissenschaftlerin Katharina Golik aus Garmisch-Partenkirchen vor Jahren Palamaras späteren Trainer Jeff Kai kennen, beide wurden ein Paar. Als Kai dann 2015 nach Trainingsmöglichkeiten für seine US-Athleten in Europa suchte, kam über Golik, 1997 selbst bei der deutschen Meisterschaft der Junioren sowie einigen FIS-Rennen am Start, der Kontakt zum Skigau Werdenfels zustande. Drei Jahre später zog der Trainer in den Markt nach Oberbayern und brachte seinen Schützling und dessen Eltern direkt mit.

Palamaras gänzt am Gudiberg

„Er hat dann damals als 14-, 15-Jähriger in unserem U16-Team trainiert, war gefühlt wie einer unserer eigenen Athleten“, erinnert sich Markus Anwander, Leiter des Bundesstützpunkts in Garmisch-Partenkirchen, an die Anfänge zurück. Vor der aktuellen Saison erfolgte schließlich der Verbandswechsel. „Es ist mein erstes Jahr. In diesem direkt Deutschland bei der WM vertreten zu dürfen, ist eine große Ehre“, sagt Palamaras zufrieden.

Insbesondere im Slalom am kommenden Mittwoch, 25. Januar, rechnet er sich in St. Anton gute Chancen aus. Durchaus berechtigt, wie der Sieg unlängst bei der Junioren-DM am Gudiberg und Rang zwei im anschließenden FIS-Rennen zeigen. „Das war sehr cool. Es waren richtig gute Rennen von mir.“ Auch im Riesenslalom (Sonntag, 22. Januar) geht der 18-Jährige an den Start, weitere Einsätze in der Alpinen Kombination sowie dem Team-Parallel-Wettbewerb sind weder ausgeschlossen noch fix.

Luis Vogt setzt Ausrufezeichen

Und der gebürtige US-Amerikaner ist nicht das einzige Eisen, das der SC Garmisch bei der Junioren-WM im Feuer hat. Mit Luis Vogt greift am Donnerstag in der Abfahrt und am Freitag im Super-G ein weiterer Werdenfelser nach Edelmetall. „Die Chance, eine Medaille zu holen, besteht in beiden Disziplinen – und das ist auch das Ziel“, erklärt der 20-Jährige unumwunden. Dass hinter dieser Aussage keine leeren Worte oder Phrasen stecken, stellte er direkt in den ersten beiden Abfahrts-Training am Dienstag und Mittwoch jeweils mit der Bestzeit unter Beweis. Die Konkurrenz dürfte dementsprechend gewarnt sein.

„Das ist schon ein Zeichen für die Stärke des Nachwuchses im Werdenfelser Land und bestätigt die gute Arbeit.“

„Luis gehört auf jeden Fall zum Kreis derer, die um den Sieg mitfahren“, sagt Anwander. Aber auch Palamaras und Maximilian Schwarz (DAV Peißenberg), der als Angehöriger der Lehrgangsgruppe II a des DSV im Sommer vorrangig am Olympiastützpunkt in Garmisch-Partenkirchen trainiert, rechnet er gute Chancen aus. „Das ist schon ein Zeichen für die Stärke des Nachwuchses im Werdenfelser Land und bestätigt die gute Arbeit.“

Bestätigen will auch Vogt seine guten Leistungen in dieser Saison. Neben ersten Einsätzen im Weltcup konnte er vier Tage vor Weihnachten in der Abfahrt von St. Moritz (Schweiz) als Dritter erstmals aufs Podest im Europacup fahren. „Ich habe meine Schritte gemacht und mich weiterentwickelt. Jetzt heißt es, dies bei der WM in der Abfahrt und dem Super-G auf den Punkt zu bringen.“ Selbstbewusst sind sie, die SCG-Athleten.