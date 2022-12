Positives Fazit trotz Platz 14 im zweiten Rennen

Von: Sven Sartison

Mit Vollspeed zu seinen besten Ergebnissen: Luis Vogt vom SC Garmisch. © IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl

Nach Platz drei im ersten Rennen fährt Luis Vogt in der zweiten Abfahrt von St. Moritz nur auf Rang 14. Dennoch darf sich der 20-Jährige vom SC Garmisch am Ende über seine beiden bisher besten Ergebnisse im European Cup freuen.

St. Moritz – Am Ende überwog bei Luis Vogt die Freude über seine beiden besten Ergebnisse im Europacup. Und doch war der 20-Jährige vom SC Garmisch nach seinem 14. Platz am Donnerstag in der zweiten Abfahrt von St. Moritz (Schweiz) nicht zu hundert Prozent zufrieden. Verständlich, hatte er es zwei Tage zuvor doch mit Rang drei erstmals aufs Podest geschafft.

„Nach dem ersten Rennen wurden die Tore ein wenig versetzt. Das habe ich nicht ideal gelöst“, erklärt Vogt, wieso er seine Topleistung vom Dienstag nicht wiederholen konnte. „Ein paar Passagen bin ich nicht ideal gefahren, hatte den einen oder anderen kleinen Fehler drin. Dadurch konnte ich den Speed nicht mitnehmen. Und den braucht es eben, um aufs Podium zu fahren.“

Den Sieg sicherte sich wie schon im ersten Rennen erneut der Kanadier Cameron Alexander vor dem Schweizer Lokalmatador Gilles Roulin und Nejc Naralocnik aus Slowenien. Weiter geht es für Vogt im Europacup am 6. und 7. Januar in Wengen (Schweiz). Die Tage über Weihnachten will er für Training nutzen. „Dazu kam ich zuletzt gar nicht.“