„Ich war auf gewisse Art Leibeigener von anderen“: Marcel Hirschers dramatische Abrechnung mit dem Skisport

Von: Marius Epp

Marcel Hirscher reflektiert seine Ski-Karriere. © David Geieregger/imago

Drei Jahre nach seinem Karriereende blickt Marcel Hirscher auf seine aktive Zeit als Skifahrer zurück. Er lässt kein gutes Haar am Ski-Zirkus.

Salzburg - Marcel Hirscher gehört zu den ganz Großen des Wintersports - der Österreicher hat die Technik-Disziplinen im Ski alpin jahrelang nach Belieben dominiert. Vor drei Jahren beendete er seine Karriere im Alter von 30 Jahren auf dem absoluten Höhepunkt.

In einem Interview mit dem Red Bulletin wird nun klar, warum er seine Leidenschaft in vermeintlich noch jüngerem Alter an den Nagel hängte. Er kritisiert die Zustände im Skisport scharf. „Als Skifahrer bist du verkauft. Das macht etwas mit dir. Ich war auf eine gewisse Art Leibeigener von anderen“, erinnert er sich.

Marcel Hirscher über Ski-Karriere: „Völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe“

Rückblickend hält er es für „völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe“. Er habe sich „absolut an die Schmerzgrenze des Systems herangetastet“. Er prangert an, dass das Wort der Athleten im Skizirkus zu wenig Gewicht habe. „Das Team, mit dem ich unterwegs war, wurde mir vorgesetzt.“

Video: Marcel Hirscher über seinen Rücktritt

Als absolutes Ski-Idol Österreichs lastete bei wichtigen Rennen zudem der Druck der gesamten Nation auf ihm - auch das bewegte ihn zum Rücktritt, wie er in früheren Interviews erklärte. Als er von einem Reporter gefragt wurde, ob Ski-Profi sein Traumberuf wäre, antwortete er: „Nein. Es war beinhart. Dieser Druck war too much, wenn ich ehrlich bin. Ich bin oft über meine Grenzen gegangen und wusste teilweise selbst nicht, wie ich das geschafft habe.“

Marcel Hirscher gründete eigene Skimarke und fährt jetzt Motocross

Hirscher prognostiziert, dass sich in der Zukunft einiges verändern wird. „Ich bin überzeugt, dass ich noch erleben werde, dass man mit Athleten nicht mehr so umgehen kann wie zu meiner Zeit. Das Wort ‚selbst‘ wird deutlich in den Vordergrund rücken.“

Dem Skisport bleibt der 33-Jährige in anderer Form erhalten: Er gründete seine eigene Skimarke „Van Deer“. Für eine Kooperation konnte er ausgerechnet seinen früheren Rivalen Henrik Kristoffersen gewinnen. Den sportlichen Ehrgeiz hat er nicht verloren: Hirscher entdeckte Motocross für sich und nahm im letzten Sommer am härtesten Enduro-Rennen der Welt in Rumänien teil. (epp)