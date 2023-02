Ski-Gott Odermatt „etwas überalkoholisiert“ im Live-TV: „Die Flasche müssen wir auch gleich öffnen“

Von: Alexander Kaindl

An ihm gibt es aktuell kein Vorbeikommen: Der Schweizer Marco Odermatt krönt sich mit Gold in der Abfahrt endgültig zum Ski-Gott. Das darf dann auch mal gefeiert werden.

Courchevel - Unter dem Lärm der Schweizer Kuhglocken und dröhnenden „Hopp Schwiiz“-Rufen fiel von Skirennfahrer Marco Odermatt der gesamte Druck der vergangenen Tage ab. Mit Tränen in den Augen feierte der neue Abfahrts-Weltmeister im französischen Hochgebirge eine ausgelassene Gold-Party. „Es war die beste Fahrt meines Lebens“, schwärmte der Alpin-Überflieger nach seinem Triumph in Courchevel am Sonntag.

Marco Odermatt Geboren: 8. Oktober 1997 (Alter: 25 Jahre), Stans, Schweiz Ski alpin Größte Erfolge: Olympia-Gold im Riesenslalom (2022), WM-Gold in der Abfahrt (2023)

Marco Odermatt feiert WM-Gold in der Abfahrt

Noch nie hatte Odermatt einen großen Titel in der Königsdisziplin gewonnen. Jetzt klappte es ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt. „Es hätte kein besseres Timing geben können“, befand der Schweizer. Sein Vorsprung auf Dauerrivale Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen betrug 0,48 Sekunden. „Er war der Favorit. Ich musste alles auspacken“, sagte der 25-jährige Odermatt.

Das Abfahrtsgold bei der Ski-WM wurde anschließend natürlich ausgiebig gefeiert. Odermatt rockte beim Après-Ski ab, etliche Videos landeten im Netz. Dabei sieht man den Ski-Gott ausgelassen tanzen und schneller trinken, als es der normale Durst erfordern würde. Wer mag es dem sympathischen Schweizer verdenken? Am Abend setzte er seinem Gold-Auftritt mit einem herrlichen Auftritt im SRF noch die Krone auf.

Ski-Weltmeister Marco Odermatt feierte sein WM-Gold am Nachmittag - und lieferte einen sympathischen TV-Auftritt am Abend. © Screenshot Instagram / SRF

Ski-Gott Odermatt gibt „etwas überalkoholisiert“ Live-Interview im Fernsehen

Im TV-Studio war - klassisch schweizerisch - ein Raclette vorbereitet. Moderator Paddy Kälin fragte dann beim Weltmeister nach, ob er gerne etwas essen möchte. Odermatt war eher auf flüssige Nahrung aus und antwortete, während er auf eine Flasche Wein zeigte: „Ich glaube, die Flasche müssen wir auch gleich mal öffnen. Damit ich reden kann.“

Kälin lachte und fragte, ob Odermatt etwa einen trockenen Mund habe oder gar unterzuckert sei. Der entgegnete wiederum mit leicht glasigem Blick: „Oder etwas überalkoholisiert, wer weiß?“ Es wäre nicht sein erstes Glas Wein an diesem Tag. Aber zum Glück müsse er ja nicht mehr fahren. „Das ist alles organisiert“, meinte Odermatt mit einem Lachen.

Marco Odermatt sorgt für Loblieder bei den Konkurrenten: „Federer des Skifahrens“

Die Konkurrenz überschüttete Odermatt nach seinem WM-Triumph mit Lobeshymnen. Routinier Johan Clarey aus Frankreich bezeichnete den Überflieger als „Federer des Skifahrens“, der Deutsche Romed Baumann nannte ihn den „zur Zeit besten Techniker“. Kilde rühmte seinen Rivalen als „absoluten Ausnahmeathleten“.

Wie in einem Computerspiel springt der Allrounder von Level zu Level. 2018 gewann er bei der Junioren-WM fünfmal Gold, 2019 folgte der erste Titel im Weltcup. Im Alter von 24 Jahren holte er 2022 Gold bei den Olympischen Winterspielen, nun gelang der WM-Erfolg. In diesem Jahr könnte der Schweizer Hermann Maiers (Österreich) legendäre 2000-Punkte-Marke in einer Weltcup-Saison knacken. Und Odermatt ist noch nicht fertig. „Theoretisch habe ich jetzt alles gewonnen. Aber wenn du einmal gewinnst, willst du wieder gewinnen“, kündigte er an.

