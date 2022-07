Verkabelt oder mit Gewichten: Ski-Champion zeigt, wie hart die Vorbereitung auf die Saison ist

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Marco Odermatt verkabelt auf dem Rad oder kniend im Fitnessstudio beim Gewichte stemmen. Der Ski-Champion tut alles für die kommende Saison. © Screenshot Instagram Odermatt

Marco Odermatt gewann den Gesamtweltcup, Olympia-Gold und die Riesenslalom-Wertung. Er zeigt seinen Fans nun, wie er sich auf nächste Saison vorbereitet.

Stans - Nahezu alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt - und das mit gerade erst 24 Jahren? Der Schweizer Marco Odermatt war der Dominator der vergangenen Ski-Saison. Das Talent gewann den Gesamtweltcup, was für viele die höchste Auszeichnung ist. Der kompletteste und konstanteste Skifahrer des Winters setzte sich Disziplin-übergreifend gegen die Konkurrenz durch. Als wäre das für ein Wintersportjahr nicht genug, überzeugte er auch im Riesenslalom bei Olympia.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking holte Odermatt seine erste Medaille. In seiner Paradedisziplin Riesenslalom stand er am Ende ganz oben auf dem Treppchen. In der gleichen Disziplin holte er auch den Gesamtsieg. Seine Statistik 2021/2022 war atemberaubend. Er stand in jedem Riesenslalom-Rennen auf dem Podest. Bekanntlich kommt von Nichts auch nichts. Odermatt schuftet auch im Sommer 2022 hart, um sich auf den kommenden Winter vorzubereiten.

Ski-Champion in Peking und im Gesamtweltcup: Odermatts harte Vorbereitung

Dazu postete der Schweizer beeindruckende Fotos vom Training. Seine vierteilige Bilderstrecke fängt mit den zwei Pokalen für Gesamt- und Riesenslalomweltcup an. Dazu schreibt er: „Ich weiß, warum ich im Moment so hart trainiere“. Bedeutet: Odermatts Trophäenkabinett hat noch das eine oder andere Plätzchen frei.

Und wer sich die Bilderstrecke durchklickt (auf den weißen Pfeilen), der sieht die verschiedensten Trainingsformen des jungen Champions. Ob verkabelt oder beim Piks ins Ohr, hinter dem Erfolg steckt immer ein Haufen Arbeit. Odermatt hält seine Fans dabei regelmäßig auf dem neuesten Stand. Die Schufterei aus dem Fitnessstudio darf da nicht fehlen.

Ski-Saison beginnt im Oktober - Odermatt will seine Titel verteidigen

Die neue Saison beginnt am Wochenende des 22./23. Oktobers, zwei Wochen nach Odermatts 25. Geburtstag. Und auch die Konkurrenz schläft mit ihrer Vorbereitung nicht, ob Odermatts Trainingsprogramm gereicht hat, um weitere Titel zu sammeln? Im vergangenen Jahr gab er sogar einem ARD-Experten Rätsel auf. Beim Riesenslalom am 23. Oktober in Sölden kann er versuchen, dass seine grandiose Serie von Podestplätzen fortgesetzt wird. Wie eine Anhängerin auf Instagram passend kommentiert: „Da sieht man mal, was dahintersteckt und es eben nicht ‚nur Skifahren‘ ist.“

Ein deutscher Olympia-Held hat hingegen seine Karriere beendet: Der zweifache Peking-Sieger Johannes Ludwig hat sich allerdings beim Rutschen im Sommer das Steißbein angehauen. Ski-Idol Viktoria Rebensburg, ebenso schon im Ruhestand, hat ein neues Hobby auf dem Tegernsee. (ank)