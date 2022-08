Sieben Medaillen auf einem Selfie: Maria Höfl-Riesch trifft deutsche Sommer-Olympia-Legende am Gardasee

Von: Andreas Knobloch

Maria Höfl-Riesch (rechts) trifft Britta Heidemann am Gardasee. © Screenshot Instagram Höfl-Riesch/Heidemann

Maria Höfl-Riesch verbringt gerne viel Zeit im Jahr am Gardasee. Aus dem schönen Oberbayern ein Katzensprung - nun traf sie eine Olympia-Legende.

Punta San Vigilio - Im unterem Drittel vom Gardasee liegen die Orte, die gerne von (deutschen) Touristen angefahren werden. Urlaub am Gardasee, sehr viele Bayern haben den Haken schon hinter die Zeile in der To-Do-Liste gesetzt. Sirmione, Bardolino, Lazise, Peschiera oder eben die Landzunge Punta San Vigilio - sicherlich ist das eine oder andere Städtchen am Gewässer dabei, welches der eine oder eine andere gehört hat. Maria Höfl-Riesch verbringt auch gerne viel Zeit am bekannten See, nun hat die Wintersport-Legende eine andere Olympia-Heldin getroffen.

Höfl-Riesch war beispielsweise am 24. Juni auf der anderen Ufer-Seite, wie sie auf Instagram mitgeteilt hat. Der Gardasee ist in der Mitte auch der Zugehörigkeit nach geteilt. Westlich befindet man sich in der Lombardei, östlich in Venetien. Und in Venetien hat Höfl-Riesch, die sich im Mai noch über einen Inlandsflug aufregte, eben Britta Heidemann getroffen. Riesch, die ihre Profi-Ski 2014 in den Schuppen stellte, und Heidemann, die 2018 ihre Karriere beendete, dürften die Olympia-Fans auf jeden Fall auf dem Schirm haben, sieben Medaillen holten die beiden.

Olympia-Heldinnen-Treffen am Gardasee: Maria Höfl-Riesch und Britta Heidemann

Die gebürtige Kölnerin feierte den größten Erfolg ihrer Fechten-Karriere mit der Goldmedaille 2008 in Peking. In China ist sie eine der bekanntesten deutschen Sportlerin. 2004 in Athen holte sie mit der Mannschaft Silber, 2012 in London konnte sie ihren Titel nicht verteidigen und holte Silber im Einzel. Riesch holte zweimal Ski-Gold 2010 in Vancouver, einmal Gold und einmal Silber 2014 in Sotschi. Sie schreibt unter das Bild: „(Ex-)Sportlerinnen-Treffen am Lago. Schön war‘s, liebe Britta Heidemann.“

Maria Höfl-Riesch traf nicht nur Olympia-Heldin Heidemann, sondern auch Felix Loch vor geraumer Zeit

„Zwei Legenden“ oder „zwei tolle Frauen“ heißt es in der Kommentarspalte auf Instagram. Ein Fan schreibt: „Da wird sogar die Sonne neidisch, bei so viel Glanz“. Ja, sieben Olympia-Medaillen auf einem Gardasee-Selfie kommen nicht ganz so oft vor. Anfang Juni verbrachte Höfl-Riesch auch Zeit mit Felix Loch und dessen Frau Lisa. In Gargnano waren da „nur“ 6 Olympia-Medaillen zu sehen, allerdings holte Loch nur goldene. Man darf gespannt sein, wer demnächst der ehemaligen Skifahrerin vor die Linse läuft. (ank)