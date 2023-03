Maria Höfl-Riesch trifft 15-fachen Weltmeister: „Unglaublich netter Mann“

Von: Katharina Brumbauer

Ski-Olympiasiegerin trifft Motorsport-Ikone: Maria-Höfl Riesch besucht im Italien-Urlaub Bergamo und verbringt dort Zeit mit Motorrad-Rekordweltmeister Giacomo Agostini.

Bergamo - Maria Höfl-Riesch weilt gerade in Italien. Auf Instagram schickt die ehemalige Weltklasse-Skirennläuferin ihren Fans Grüße aus dem sonnigen Süden. Doch diesmal melden sich die 38-Jährige und ihr Mann Marcus Höfl nicht direkt aus ihrer „zweiten Heimat“ am Gardasee. Diesmal haben sie Bergamo einen Besuch abgestattet. Und dabei traf das Paar eine italienische Motorsport-Legende.

Maria Höfl-Riesch Geboren am 24. November 1984 (Alter: 38 Jahre) in Garmisch-Partenkirchen Ehepartner: Marcus Höfl (verh. 2011) Erfolge: Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin Karriereende: 20. März 2014

Maria-Höfl Riesch und Marcus Höfl in Italien: In Bergamo treffen sie Motorsport-Legende Giacomo Agostini

Kein geringerer als der ehemalige Motorradrennfahrer Giacomo Agostini öffnete der Wintersportlerin und ihrem Ehemann seine Garage. Agostini zeigte dem Paar bei seinem Besuch seine beeindruckende Motorradsammlung. Und der 80-Jährige führte seine Gäste auch in seinen Trophäenraum.

„Ago“ wurde 15 Mal Motorrad-Weltmeister, siegte in insgesamt 122 Rennen. 159 Mal fuhr der Italiener aufs Podium. Kein Fahrer hat mehr Rennen oder Titel gewonnen als er. Der Motorrad-Rekordweltmeister gilt bis heute als graue Eminenz seines Sports. Dementsprechend respektvoll und ehrfürchtig kommentierte Höfl-Riesch das Zusammentreffen. „#legend“ schrieb sie unter den Beitrag. Und ergänzte: „Was für ein unglaublich erfolgreicher und trotzdem am Boden gebliebener, netter Mann“.

Katarina Witt reagiert auf Höfl-Rieschs Post: „Celebrating life, love and friendship“

Eine weitere Wintersport-Ikone ließ es sich nicht nehmen, den Post umgehend zu kommentieren. Die Worte „Mal wieder alles richtig gemacht“, hinterließ Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt unter dem Beitrag und ergänzte ihren Text mit einem „Daumen hoch“-Emoji. „Celebrating life, love and friendship“ schrieb Witt weiter.

Es dürfte nicht das erste Mal sein, dass Höfl-Riesch und Agostini aufeinander treffen. Beide sind Mitglieder in der Laureus Sports Academy. Diese vergibt nicht nur jedes Jahr die Laureus Sports Awards an die erfolgreichsten Sportler. Im Jahr 2021 bekamen die Auszeichnung unter anderem die Fußballer vom FC Bayern München. Die Mitglieder der Academy, die sich laut der Laureus-Homepage aus den „70 größten Sportlern aller Zeiten“ zusammensetzt, setzen ihre Erfahrungen und Kontakte bei sozialen Sportprojekten für Jugendliche ein. So unterstützen und ermutigen sie die Buben und Mädchen dabei, ein gesundheitsbewusstes Leben zu führen.

Maria-Höfl Riesch: Am Gardasee traf sie schon häufiger (Winter-)Sportstars

Am Gardasee begegnet Höfl-Riesch, die 2010 bei den Spielen in Vancouver Olympia-Gold im Slalom und in der Super-Kombination holte, immer wieder (Winter-)Sportlegenden. Im Sommer 2022 verbrachte sie mit Britta Heidemann, der Fecht-Olympiasiegerin von Peking 2008, Zeit am Lago. Kurz zuvor traf sie Felix Loch und seine Frau Lisa. Olympiasieger(innen) unter sich.

Anfang März meldete sich Höfl-Riesch noch aus ihrer bayerischen Heimat. Gemeinsam mit ihrer Schwester, der ebenfalls ehemaligen Skirennläuferin Susanne Riesch, genoss sie an einem Münchner Touristen-Hotspot die Frühlingssonne. Ein paar Tage später genossen die Schwester einen traumhaften Skitag nahe Kitzbühel - bei Kaiserwetter, Schnitzel und Aperol Spritz. Die Fans dürfen sich gespannt sein, welche Erlebnisse Höfl-Riesch in den sozialen Medien als nächstes mit ihnen teilt. (kb)