Eisenbichler-Rücktritt? DSV-Adler spricht vor Vierschanzentournee von seinem Leid

Von: Christoph Klaucke

Markus Eisenbichler reist nicht in Topform zur Vierschanzentournee. Im Sommer dachte der Skispringer sogar an einen Rücktritt vom Leistungssport.

Oberstdorf – Es läuft einfach nicht. Markus Eisenbichler ist auf der Suche nach seiner Form. Auch bei der Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf passte es nicht für den sechsmaligen Weltmeister – nur 127,5 Meter und der 27. Platz. „Eisei“, wie der bayrische Skispringer liebevoll gerufen wird, ist es gewohnt, in der Wintersport-Weltspitze um Siege zu kämpfen. Das aktuelle Formtief nagt am 31-Jährigen, der vor der Saison sogar Rücktrittsgedanken äußerte.

Markus Eisenbichler Geboren: 3. April 1991 (Alter 31 Jahre), Siegsdorf Beruf: Bundespolizist/Skispringer Größte Erfolge: 6x WM-Gold, 1x Olympia-Bronze, 3 Weltcupsiege Vierschanzentournee: 2. Platz (2018/19)

Vor Vierschanzentournee: Eisenbichler spricht über Rücktrittsgedanken

„So mag ich einfach nicht Skispringen. Der Sprung war einfach scheiße. Ich bin so viel mit mir beschäftigt, ich bin jetzt echt geduldig gewesen, aber mir reißt der Geduldsfaden. So ein Scheiß einfach“, schimpfte Eisenbichler, der bei der Vierschanzentournee nur Außenseiterchancen hat. „Das Gefühl passt einfach nicht. Ich schleiche nur hinterher. Das ist mir echt zuwider“, polterte der emotionale Oberbayer.

Eisenbichler verzweifelte bereits im Sommer an seinen Sprungkünsten und dachte an ein vorzeitiges Karriereende. „Das Feuer war einfach weg“, verriet der DSV-Adler und bestätigt nun gegenüber Bild, dass er sich in den letzten Monaten Hilfe geholt und viel im mentalen Bereich gearbeitet hat. Ein Fachgebiet, auf dem sich der ehemalige Tournee-Sieger Sven Hannawald bestens auskennt.

Skispringer Markus Eisenbichler dachte an Rücktritt. © Frank Hoermann/Imago

Eisenbichler-Rücktritt? Sven Hannawald macht DSV-Adler Mut

„Das Tief von Markus hat aktuell noch einen Grund. Eine verlängerte Kraftrainingsphase. Die ist nun aber rum. Ich hoffe, er schafft es, in sein Feingefühl zu kommen. Im Herbst seiner Karriere ist das natürlich nicht einfach. Körper und Geist müssen im Einklang bleiben“, sagte Hannawald, der 2004 unter Burnout litt und daraufhin seine Karriere beendet hatte. „Er ist eigentlich der Energie-Adler im Team und unheimlich wichtig.“

Mittlerweile hat Eisenbichler das Feuer wieder, wie seine Reaktion nach der verpatzten Quali zeigt, die Form hat er aber noch nicht wiedergefunden. „Ich möchte einfach wieder das Gefühl haben, einen geilen Sprung zu machen, bei dem man nicht viel nachdenken muss und weiß: Ich kann vertrauen auf das, was ich mache.“ Vielleicht ja schon bei der Vierschanzentournee und dem Auftaktspringen in Oberstdorf.

Wende bei Vierschanzentournee? Eisenbichler will „saunieren“ – „Ist nur Skispringen“

Eisenbichler kennt die Zutaten, was es dafür braucht. „Geduld. Und saunieren. Da kann ich entspannen. Und Realist bleiben: Es ist nur Skispringen“, erklärte der 31-Jährige, der die nötige Gelassenheit und Weitsicht dafür mitbringt. „Wenn wir Sportler von Tiefschlägen sprechen, muss man immer daran denken: Andere Menschen müssen mit ganz anderen Schicksalsschlägen zurechtkommen.“ Jetzt muss Eisenbichler nur noch auf der Schanze Größe, und vor allem Weite, zeigen. (ck)