Von der Loipe auf die Bühne: Biathlon-Legende in eigenem Theaterstück zu sehen

Von: Marcel Schwenk

Wird ab Oktober in französischen Theatern zu sehen sein: Martin Fourcade. © picture alliance/Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Jahrelang dominierte Martin Fourcade den Biathlon-Zirkus. Schon bald steht der Franzose allerdings auf der Theaterbühne im Rampenlicht.

München/Grenoble/Paris - Der Franzose Martin Fourcade zählt zu den erfolgreichsten Wintersportlern der jüngeren Vergangenheit. Während seiner aktiven Karriere gewann er sieben olympische Medaillen, darunter fünfmal Gold. Zudem sicherte er sich unglaubliche 28 Medaillen bei Weltmeisterschaften und gewann siebenmal den Gesamtweltcup.

Name: Martin Fourcade Geburtsdatum und -ort: 14. September 1988 in Ceret (Frankreich) Im Biathlon-Weltcup aktiv: Von 2008 bis 2020 Größte Erfolge: 7x Sieger des Gesamtweltcups, 13x WM-Gold, 5x Olympia-Gold

Martin Fourcade beendete 2020 seine Biathlon-Karriere

Im März 2020 verkündete Fourcade schließlich das Ende seiner aktiven Laufbahn. „Danke für die Reise. Zeit, Abschied zu nehmen“, schrieb der mittlerweile 34-Jährige bei Twitter. Später begründete er den Rücktritt in einem Spiegel-Interview unter anderem mit dem enormen Leistungsdruck, der große Teile eines Jahres auf ihm lastete.

„Wir sprechen im Sport oft vom Über-Training. Aber es ist nicht nur Über-Training, sondern auch Über-Tun und Über-Denken. Es geht auch um Medien, Sponsoren und Familie. Der Rucksack war von Anfang Mai bis Ende März immer schwer, weil ich da voll auf den Sport fokussiert war“, erklärte Fourcade, der zudem ergänzte: „Das machst du zehn Jahre so. Du denkst nur noch an den Druck, an den Sport, ans Noch-stärker-Werden. Du denkst nicht mehr an dich selbst. Bei mir hat der Körper irgendwann ‚Stopp‘ gesagt.“

Fourcades Theaterstück: Aufführungen in Grenoble und Paris geplant

Knapp dreieinhalb Jahre nach seinem Rückzug aus dem Scheinwerferlicht wird Fourcade im Oktober nun aber genau in jenes zurückkehren. Allerdings nicht als Biathlet, sondern als Darsteller im Theater. Themen des Stücks sind seine einzigartige Karriere sowie die Herausforderungen, die es währenddessen zu meistern galt.

„Hors-piste“, was auf Deutsch „Abseits der Piste“ bedeutet, soll erstmals Mitte Oktober im MC2 in der französischen Stadt Grenoble aufgeführt werden. Weitere Vorstellungen soll es zudem im Pariser Théâtre du Rond-Paris geben, wie die Zeitungen Dauphiné Libéré und Le Journal du Dimanche berichten. Konkret zeichne das Stück Fourcades „Weg zum Champion anhand von intimen Erzählungen und Geständnissen über die Kulissen des Wettkampfs“ nach.

Fourcade über Biathlon: „Der Langlauf ist bestialisch“

Bei dem Stück soll es sich um eine One-Man-Show handeln, Teile des Textes habe der ehemalige Weltklasse-Biathlet selbst geschrieben. „Dieser Sport, der zwei Dinge vereint. Zwei völlig widersprüchliche Sportarten, die sich großartig kombinieren lassen. Der physische Teil des Langlaufens ist die eine Seite, die mentale Seite des Schießens die andere“, zitiert Le Journal du Dimanche aus dem Anfangsmonolog. Mit weiteren Ausführungen zu den Anstrengungen eines Rennens lässt Fourcade Zuschauerinnen und Zuschauer Teil eines Biathlon-Events werden.

„Der Langlauf ist bestialisch. Es geht um pure Ausdauer, brennende Lungen und pochende Herzen“, so der Franzose. Weiterhin berichtet Fourcade, welche Teildisziplin ihm zu Beginn seiner Laufbahn größere Probleme bereitete: „Schießen war weniger meine Welt. Ich habe dank meiner Einstellung durchgehalten, aber am Ende war es harte Arbeit. Ich bin kein Jäger oder Waffen-Enthusiast.“ Seit seinem Karriereende engagiert sich Fourcade auch auf sportpolitischer Ebene und ist beispielsweise Mitglied der Athletenkommission des Olympischen Komitees. Nun fügt er seinem Portfolio noch eine kulturelle Komponente hinzu. (masc)