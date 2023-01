Den Medaillensatz komplett gemacht

Von: Sven Sartison

Jubel über Gold: die Oberammergauerin Anna-Maria Rieder nach ihrem Triumph in der WM-Abfahrt. © Nico Feisst/DBS

Bei der Para-Ski-WM im spanischen Espot siegt Anna-Maria Rieder in der Abfahrt. Für die Oberammergauerin ist es der erste Weltmeistertitel überhaupt.

Espot – Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – so heißt es zumindest. Ein Sprichwort, das nun auch Anna-Maria Rieder für sich beanspruchen kann. Nach Bronze im Super-G und Silber in der alpinen Kombination fehlte der 22-Jährigen vom RSV Murnau nur noch Gold zum vollständigen Medaillensatz bei der Para-Ski-WM. Im dritten Anlauf in Espot (Spanien) klappte es am Mittwoch in der Abfahrt mit dem langersehnten ersten Weltmeistertitel.

Als vierte der insgesamt sieben Starterinnen auf die Piste gegangen, lieferte Rieder ein fehlerfreies Rennen ab, streckte schon im Auslauf die Arme jubelnd in die Höhe. Wohl wissend, dass nach ihr noch drei Läuferinnen folgen sollten. Doch gefährlich werden konnte der Oberammergauerin niemand mehr. Zugute kam Rieder auch, dass Ebba Aarsjoe in der Abfahrt nicht dabei war. Die schwedische Dominatorin hatte ihr erst tags zuvor die schon sicher geglaubte Goldmedaille in der alpinen Kombination mit einer beinahe unglaublichen Leistung noch aus den Händen gerissen und auch im Slalom triumphiert.

„Das war mega stark.“

„Es fühlt sich ziemlich gut an. Beim Training in der Früh war es schon ziemlich gut und ich habe gedacht, dass es, wenn ich jetzt richtig pushe, für Gold reichen könnte. Die Abfahrt hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Rieder, die von Geburt an linksseitig gelähmt ist. „Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich.“ Lob gab es auch von Teamkollegin Anna-Lena Forster. „Das war mega stark“, brachte es die mehrfache Weltmeisterin und Paralympics-Siegerin in der sitzenden Klasse auf den Punkt. Platz zwei ging an die Französin Aurelie Richard, der dritte Rang an Frederique Turgeon aus Kanada.

Zwei weitere Chancen auf Edelmetall bieten sich Rieder noch. Zum einen am Donnerstag im Riesenslalom und am Sonntag im abschließenden Slalom. Dann dürfte allerdings auch wieder Aarsjoe ein Wörtchen im Kampf um den Sieg mitreden wollen.