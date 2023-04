Skisprung-Legende verliert zum ersten Mal Springen gegen eigenen Sohn: „Es ist endlich passiert“

Von: Christoph Wutz

Teilen

Skisprung-Legende Janne Ahonen (l.) verlor bei der finnischen Meisterschaft erstmals gegen seinen Sohn Mico (r.). © Imago / GEPA pictures / Lehtikuva

Janne Ahonen dominierte die Skisprung-Wettkämpfe jahrelang nach Belieben. Jetzt wollte es der eigentlich bereits zurückgetretene Finne wieder wissen – musste sich dabei aber zum ersten Mal seinem eigenen Sohn geschlagen geben.

Rovaniemi – Er kann es einfach nicht lassen: Die finnische Skisprung-Legende Janne Ahonen kehrt immer wieder auf die Schanze zurück – und das, obwohl der inzwischen 45-Jährige bereits drei Mal sein Karriereende verkündete. Vielleicht weiß er aber auch einfach nicht, wann Schluss ist. Zumindest hat er am vergangenen Wochenende bei der finnischen Meisterschaft im Skispringen nur den elften Platz belegt und landete damit erstmals hinter seinem Sohn Mico, der auf Rang vier sprang und danach seiner Freude darüber freien Lauf ließ.

Janne Ahonen trat wieder bei finnischer Skisprung-Meisterschaft an

Nachdem Janne Ahonen 2018 seine aktive Laufbahn eigentlich zum dritten Mal beendet hatte, überraschte er bereits im vergangegen Jahr, als er bei der Skisprung-Meisterschaft in seinem Heimatland antrat und auf einen starken dritten Platz flog. Und so ging er auch beim diesjährigen Entscheid an den Start – mit zarten 45 Jahren.

Allerdings konnte er das gute Vorjahresergebnis nicht wiederholen und schloss den Wettkampf mit Sprüngen auf 85,0 und 86,0 Meter als Elftplatzierter ab. Den Titel holte sich Niko Kytösaho mit Sprüngen auf 95,0 und 99,0 Meter, vor Vilho Palosaari und Eetu Nousiainen. Direkt dahinter konnte sich indes Ahonens Sohn Mico platzieren, der 92,0 und 93,0 Meter weit sprang.

Name: Janne Petteri Ahonen Geboren: 11. Mai 1977 (Alter: 45 Jahre), Lahti, Finnland Disziplin: Skispringen Größte Erfolge: Gewinn der Vierschanzentournee (5x), WM-Gold (5x) Aktive Zeit: Seit 1992 (Karriere eigentlich 2018 beendet, aber wieder aktiv) Weiteres: Auch als Motorsportler aktiv (Drag-Racing)

Skispringer Ahonen junior erleichtert: „Jetzt ist es endlich passiert!“

Damit landete Mico – anders als noch im Vorjahr – vor seinem berühmten Vater. Überhaupt war es das erste Mal, dass er gegen ihn antrat und triumphieren konnte. Im Interview mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Finnlands, Yle, zeigte sich der 21-Jährige im Anschluss an die Meisterschaft froh: „Jetzt ist es endlich passiert! Ich habe es so lange versucht und das war eines meiner Ziele.“ Das verwundert nicht bei einem Vater, der unter anderem fünf Siege bei der Vierschanzentournee vorweisen kann.

Bei der nationalen Meisterschaft konnte Ahonen senior allerdings nicht an vergangene Erfolge anknüpfen. Das war aber auch nicht sein unbedingtes Ziel: „Das Wichtigste ist, dass es mir Spaß gemacht hat“, so der Skisprung-Oldie bei Yle. Und darauf, dass ihn sein Sohn in die Schranken verwies, reagierte er alles andere als verärgert: „Was mein Herz am meisten erwärmt, ist, dass ich nicht mehr der beste Skispringer in unserer Familie bin.“

So schnell ändern sich die Zeiten: Janne Ahonen (2. v. l. und r.) mit seinem Sohn Mico als kleines Kind 2005 (l.) und nun beide als Konkurrenten im Rahmen der finnischen Meisterschaft 2023 (r.). © Imago / Super Express / Screenshot: Skiclub Lahti Lahden Hiihtoseura/Instagram

Skisprung-Legende Janne Ahonen lässt Zukunft offen: „Lasst den Schnee erst mal schmelzen“

Die Frage, ob er seine Skier jetzt, wo sich sein Sohn als würdiger Nachfolger erwiesen hat, ein für alle Mal an den Nagel hängt, ließ Janne Ahonen unbeantwortet: „Das war eine harte Saison. Sie hat einen halben Tag gedauert. Lasst den Schnee erst mal schmelzen und dann sehen wir weiter“, sagte er Yle nach dem Wettkampf. Aber selbst, wenn er demnächst wieder einmal einen Schlussstrich unter seine Karriere ziehen sollte, kann man sich bei Janne Ahonen nie sicher sein. Zumindest auf die große Bühne wird er aber wohl definitiv nicht mehr zurückkehren.

Sollte er weitermachen, erwarten ihn wie seine Skisprung-Kollegen ab nächster Saison vermutlich einige Änderungen. (wuc)