Kommentar: Schatten, der vorübergeht

von Hanna Raif schließen

Auch die Bobfahrer waren vor drei Jahren in der Krise. Die aktuelle Formschwäche von Felix Loch und Natalie Geisenberger ist aber deutlich undramatischer. Der Dämpfer für die beiden Rodel-Asse kam rechtzeitig vor den Olympischen Spielen. Ein Merkur-Kommentar.

Die Kollegen aus dem Bob-Lager haben ihr Debakel 3000 Kilometer entfernt erlebt, und – das ist der große Unterschied – schon vor drei Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi legten die erfolgsverwöhnten deutschen Piloten eine Bauchlandung hin, die richtig schmerzte und gravierende Folgen hatte. Um Fördergelder musste im laufenden Olympiazyklus knallhart gekämpft werden, die Material-Schlacht läuft bis heute. Doch während die Bobfahrer ein Jahr vor Pyeongchang wieder in der Spur sind, kriseln nun die als unschlagbar geltenden Rodler.

Von der WM in Innsbruck erzählt man sich nicht die seit Jahren üblichen Geschichte der Goldmedaillen-Gewinner Natalie Geisenberger und Felix Loch. Sondern jene von den einstigen Dominatoren, die im Moment ziemlich frustriert sind. Was auffällt: Es sind vor allem die Athleten vom bayerischen Stützpunkt – Mitglieder der berühmten „Trainingsgruppe Sonnenschein“ –, die nun aus der Bahn gekommen sind. Während die Oberhofer um die neuen Weltmeister Tatjana Hüfner und Toni Eggert/Sascha Benecken auf- und überholt haben, kann man bei Loch und Co. vermuten, dass dauerhafter Erfolg wohl doch sättigt.

Was in Innsbruck passiert ist, hat sich den gesamten Winter über angedeutet. Und wer die Ehrgeizlinge Loch und Geisenberger kennt, weiß, dass dieser Dämpfer sie wahnsinnig wurmt. Beide sind Sechster geworden, weit unter ihren Ansprüchen gefahren. Und trotzdem muss man die beiden Fälle differenziert betrachten. Geisenberger ist zwar nicht mehr unantastbar, hat aber in Igls einfach einen miserablen Tag erwischt. Die Fallhöhe bei Loch hingegen ist enorm. In seinem ersten Jahr als Ehemann und Vater ist der Olympiasieger einer, der nur noch mitfährt. Daraus muss er seine Schlüsse ziehen.

Anders als die Bobfahrer, die in den letzten drei Jahren alles hinterfragt haben, bleibt den Rodlern nun nur noch ein Jahr, um wieder in die Spur zu kommen. Ihre Krise ist bei differenzierter Betrachtung aber auch eine andere, weitaus kleinere. Einige kleine Stellschrauben müssen gedreht, der Fokus womöglich ein Stück verschoben werden. Der Schuss vor den Bug kam mit Blick auf die Olympischen Spiele kurzfristig, aber noch rechtzeitig.

Es wäre keine Überraschung, wenn in Pyeongchang sowohl Oberhofer als auch Oberbayern um Gold fahren. Denn Geisenberger und Loch sind spätestens seit dem Wochenende richtig angestachelt. Im Schatten zu stehen, gefällt ihnen nicht.