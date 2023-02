Ski-Star Shiffrin postet Bild mit totem Vater: „Jeder Tag fühlt sich an, als würdest du ertrinken“

Von: Marius Epp

Mikaela Shiffrin hat ihren Vater verloren. Die Ski-Queen zeigt ihren Fans an seinem dritten Todestag ein Foto mit ihm, das unter die Haut geht.

München – 2020 fiel Jeff Shiffrin bei Handwerksarbeiten vom Dach und erlag schließlich seinen Verletzungen. Für Ski-Ass Mikaela Shiffrin auch noch drei Jahre später ein schwerer Schlag. Zu dessen drittem Todestag erinnerte die US-Amerikanerin mit einem berührendem Instagram-Post an ihn.

Mikaela Pauline Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter 27 Jahre), Vail, Colorado, Vereinigte Staaten Weltcupsiege: 85 Olympia-Goldmedaillen: 2 Partner: Aleksander Aamodt Kilde

Ski alpin: Mikaela Shiffrin postet Bild mit totem Vater

Am Montag, den 6. Februar, startet die alpine Ski-WM, wo Shiffrin im Slalom und Riesenslalom die Topfavoritin auf den Titel ist. Drei Tage davor lud sie bei Instagram ein Foto mit ihrem toten Vater hoch. Die Aufnahme zeigt sie, wie sie sich an ihren „Daddy“ kuschelt, als dieser schon tot auf dem Sterbebett liegt. Natürlich verbirgt sie dabei sein Gesicht.

„Der unerwartete Tod meines gutherzigen, liebevollen, fürsorglichen, geduldigen, wundervollen Vaters hat meiner kompletten Familie das Herz gebrochen“, schrieb Shiffrin vor drei Jahren auf Twitter. „Er war das stabile Fundament unserer Familie.“ Und: „Er liebte das Skifahren.“

Ski-Queen Mikaelaa Shiffrin: „Jeder Tag fühlt sich an, als würdest du ertrinken“

Die 27-Jährige brach damals nach dem Schicksalsschlag die Saison ab und überließ der Konkurrenz das Feld. In der aktuellen Saison ist sie wieder einmal das Maß aller Dinge. Doch der Weg dort hin war alles andere als einfach. In einem Interview mit Eurosport sprach sie vor der Ski-WM über ihren mentalen Kampf.

„Jeder Tag fühlt sich so an, als würdest du ertrinken“, erklärte sie. „Für den Rest des Lebens werde ich nicht mehr begreifen können, dass ich nicht mehr mit meinem Vater reden kann. Bei den Olympischen Spielen in China 2022 war sie völlig von der Rolle, ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde verhinderte den Rücktritt. Jetzt ist sie wieder voll da – und bricht Rekorde.

Shiffrin-Festspiele bei Ski-WM?

Shiffrin schickt sich an, die Ski-WM in Méribel und Courchevel zu ihren persönlichen Festspielen zu machen. Vier Goldmedaillen sind möglich – sie startet in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom. Vage sind die Aussichten dagegen für den Norweger Lucas Braathen, der sich einer Blinddarm-OP unterziehen musste. Sein Video direkt nach der Vollnarkose sorgte für Unterhaltung. (epp)