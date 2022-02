Minimalziel erreicht: Lucas Bögl erreicht mit der Staffel in einem starken Rennen Platz fünf

OLYMPIA LANGLAUF

Von Michael Eham schließen

Am Ende hat es für den ganz großen Wurf doch relativ deutlich nicht gereicht. Dennoch ist Langläufer Lucas Bögl mit Platz fünf in der Olympia-Staffel über viermal zehn Kilometer zufrieden. Die deutsche Männer-Staffel schielte im Vorfeld des Rennens auf die Bronzemedaille.

Gold und Silber schien schon vorher fix an Russland und Norwegen zu gehen. Das Team des Russischen Olympischen Komitees sicherte sich den Olympiasieg relativ deutlich mit einem Start-Ziel-Sieg vor Norwegen, die sogar mit den am Ende drittplatzierten Franzosen um den zweiten Platz zittern mussten.

Lange konnte auch das Quartett des Deutschen Skiverbands (DSV) mit Bögl als Schlussläufer um das Podest mitlaufen, verpasste es dann aber doch klar. Janosch Brugger (WSG Schluchsee) brachte als Startläufer die deutsche Mannschaft in eine gute Ausgangsposition. Nach seinen zehn Kilometern im klassischen Stil ließ er nur den Russen Alexei Tschwerwotkin ziehen und übergab als Zweiter an Friedrich Moch (WSV Isny). Der musste sich dann mit dem russischen Superstar Alexander Bolschunow und Paal Goldberg (Norwegen), der sich Moch schnell schnappte und vorbeizog. Als Sechster übernahm mit Florian Notz der erste Starter in der freien Technik, denn auch die Athleten Schweden, Frankreich und Finnland überholten Moch noch.

Doch während sich die Russen schon zur Halbzeit quasi Olympiasieger nennen durften, blieb die Verfolgung dramatisch. Zwischenzeitlich liefen fünf Teams um die Silbermedaille. „Da war ich gerade beim Einlaufen, das hat Spaß gemacht zuzuschauen“, erzählt Bögl.

Florian Notz von der SZ Römerstein hatte dann mächtig zu kämpfen und musste nach vorne abreißen lassen. Damit war der Medaillentraum geplatzt, und Schlussläufer Bögl hatte dann sowohl nach vorne viel zu gewinnen noch nach hinten viel zu verlieren.

„Leider bin ich dann ein einsames Rennen gelaufen“, sagt der Holzkirchner, der für den SC Gaißach an den Start geht. „Es war ein hartes Rennen auf einem brutal langsamen und trocknen Schnee.“ Und so brachte der 31-Jährige den fünften Platz beim olympischen Staffelrennen locker ins Ziel.

Damit erreichte die DSV-Staffel ihr Minimalziel, unter die besten sechs Mannschaften zu laufen. Die große Überraschung – wie einen Tag zuvor die frauen mit ihrer Silbermedaille – verpassten die Männer aber. „Platz fünf ist das, was wir draufhaben und erwarten konnten. Damit sind wir zufrieden“, sagt Bögl. „Aber bei Olympia zählen halt nur die Plätze eins, zwei und drei.“ Am Ende hatten die vier deutschen Starter dann einen Rückstand von knapp zwei Minuten auf die Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees.

Der nächste olympische Langlaufwettbewerb findet am Mittwoch als Teamsprint statt. Dabei wird Bögl aller Voraussicht nach nicht an den Start gehen und sich stattdessen auf den Klassiker über 50 Kilometer Freistil als Abschluss der Spiele in Peking am kommenden Samstag vorbereiten.