Miriam Neureuther arbeitet an Projekt zu einem „Tabuthema“

Von: Johannes Skiba

Teilen

Miriam Neureuther ist zusammen mit der früheren Turinern Kim Bui Teil einer neuen BR-Doku, die sich dem Thema Essstörung widmet.

München – Wie Miriam Neureuther auf ihrer Instagram-Story ankündigte, arbeitet sie aktuell mit der ehemaligen deutschen Leistungsturnerin Kim Bui für den Bayrischen Rundfunk an einer Dokumentation zum Thema Essstörung im Leistungssport. In „Hungern für Gold“ erzählen die beiden früheren Top-Sportlerinnen, wie auch sie aus Leistungsdruck hungerten.

In der Pressemitteilung der ARD erklärte Neureuther: „Der Sport war mein Leben. Für ihn habe ich alles getan, auch Gewicht verloren.“ Um dem Leistungsdruck, aber auch einer ästhetischen Norm zu entsprechen, haben die ehemalige Biathletin und Bui gehungert. Diese Gegebenheiten führen zu Essstörungen, auf die die Sportlerinnen aufmerksam machen wollen.

Miriam Neureuther ist Teil der Doku „Hungern für Gold.“ © Simon/imago

Neureuther und Bui hatten selbst mit Essstörung zu kämpfen

Miriam Neureuther konnte ihr eigenes Essverhalten erst reflektieren, als sie aufgrund einer Verletzung langfristig pausieren musste. Fortan wollte die heute 32-Jährige ihre Gesundheit nicht mehr für den sportlichen Erfolg aufs Spiel setzen.

Kim Bui erkrankte bereits mit 15 Jahren an Bulimie. Die frühere Turnerin berichtet in der Doku, dass sie von einer Trainerin in die Essstörung getrieben wurde. Eine andere Übungsleiterin half ihr Jahre später, in dem sie Bui zur Behandlung der Krankheit in Therapie schickte. Die BR-Dokumentation spricht diese Problematik offen an, kritisiert das bestehende System im Leistungssport und sucht nach Auswegen aus der Essstörung.

Neureuther möchte jungen Sportlerinnen helfen

Problematisch ist besonders die erste Leistungssteigerung nach einer Gewichtsabnahme, wenn das „Optimum im Kraft-Last-Verhältnis erreicht wird“, wie es in der Mitteilung heißt. Ab einem bestimmten Punkt kehrt sich dieses Verhältnis jedoch um und die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Aus der daraus resultierenden Unzufriedenheit und dem anhaltenden Leistungsdruck folgt oftmals der Versuch noch mehr Gewicht zu verlieren, um die Leistung wieder zu steigern. So beginnt der Teufelskreis der Essstörung. Miriam Neureuther und Kim Bui möchten durch ihren Schritt an die Öffentlichkeit auch jungen Athletinnen helfen und für dieses wichtige Thema sensibilisieren.

Die Dokumentation ist ab dem 27. Februar in der ARD-Mediathek verfügbar und läuft außerdem am 5. März gegen 17 Uhr in der ARD sowie am 8. März um 22 Uhr im BR. (jsk)

Miriam Neureuthers Mann Felix Neureuther war indes nach dem Tod seiner Mutter Rosi mit seinem Vater Christian bei der Ski-WM in Courchevel-Méribel unterwegs.