Miriam Neureuther: Karriere, Kinder, Ehemann – alle Infos zur ehemaligen Biathletin

Von: Boris Manz

Miriam Neureuther besuchte im Februar 2023 die Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof mit ihrem Kind. (Archivbild) © Christian Heilwagen/Imago

Miriam Neureuther (geb. Gössner) ist eine Ex-Biathletin. Alles über ihren Weg in den Wintersport, ihren Ehemann Felix und ihre Kinder finden sie hier.

München – Miriam Neureuther gewann in ihrer Karriere zweimal Gold bei Weltmeisterschaften – damals noch unter ihrem Mädchennamen Gössner. Bei Olympia holte die Wintersport-Athletin nur einmal Silber. Eine größere Karriere blieb der heutigen Ehefrau von Felix Neureuther auch aufgrund verschiedener Verletzungen verwehrt.

Name: Miriam Neureuther (geb. Gössner) Geburtsdatum: 21. Juni 1990 Geburtsort: Garmisch-Partenkirchen Ehemann: Felix Neureuther (verh. 2017) Kinder: Matilda, Lotta und Leo Größe 1, 67m

Miriam Neureuther (geb. Gössner) startet im Wintersport früh durch: Gold bei Biathlon-JWM

Eine dieser schicksalhaften Verletzungen zog sich Miriam bereits mit 14 Jahren zu. Zunächst versuchte sie ihr Glück im alpinen Skisport, wohl auch, da ihr Vater Skilehrer war. Als sie sich aber an einer Slalomstange ein paar Zähne ausschlug, konnte sie nicht weiter trainieren und begann kurzerhand mit dem Langlauf.

Offenbar mit Erfolg: Vier Jahre später holte sie bei der Biathlon-Juniorenweltmeisterschaft mit der deutschen Staffel Gold. 2009 holte sie bei der Juniorenweltmeisterschaft gleich drei Medaillen und trotz vier Schießfehler Gold in der Verfolgung.

Gold bei der Biathlon-WM – 2013 kommt Miriam ihren späteren Ehemann Felix Neureuther zusammen

In Östersund feierte sie 2009 ihr Debüt im Weltcup. Ab der Biathlon-Saison 2010 war sie Teil der deutschen Auswahl. Nur ein Jahr später holte sie bei der Biathlon-Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk gemeinsam mit Andrea Henkel, Tina Bachmann und Magdalena Neuner Gold und wiederholte das Kunststück 2012 in Ruhpolding im gleichen Team. Miriam Gössner galt fortan als Wintersport-Hoffnung. In der Saison 2012/2013 erreichte sie regelmäßig zu Top-Platzierungen und gewann dreimal den Weltcup.

In der Vorbereitung auf die darauffolgende Saison folgten bittere Nachrichten für Neureuther: Bei einem Sturz vom Fahrrad brach sich die Wintersport-Athletin vier Lendenwirbel und zog sich eine schwere Verletzung an der Bandscheibe zu. Die Folge: Sie verpasste die Olympia-Vorbereitung und die deutsche Biathlon-Weltmeisterschaft. Glück im Unglück: Miriam lernte in der Reha Felix Neureuther kennen und die beiden wurden ein Paar.

Miriam Neureuther verpasst wegen der Verletzung die Olympischen Winterspiele

Aufgrund der andauernden Schmerzen musste Miriam Neureuther schweren Herzens ihren Traum von den Olympischen Winterspielen 2014 absagen. Unter Tränen gab sie auf der Pressekonferenz des DSV ihre Entscheidung bekannt, sie müsse sich fortan voll auf ihre Genesung konzentrieren.

In Folge der Verletzung schaffte es die Oberbayerin nicht mehr, an vergangene Leistungen anzuknüpfen. Zwar kämpfte sich Neureuther anschließend noch einige Male bei Biathlon-Weltcups in die Punkteränge, allerdings konnte sie sich nicht mehr nachhaltig in der Weltspitze etablieren. 2015/16 kam sie im Sprint von Hochfilzen aber noch einmal aufs Podest.

Felix und Miriam Neurether stellten 2019 ihr Kinderbuch „Ixi, Mimi und das Zaubermüsli“ vor. (Archivbild) © Sammy Minkoff/Imago

Ex-Biathletin privat: Drei Kinder und Hochzeit zwischen Miriam und Felix

Im Sommer 2017 bekam die Biathletin gemeinsam mit ihrem Partner Felix ihr erstes Kind, Matilda. Nur ein paar Monate spätere heirate das junge Eltern-Paar im engen Kreis. 2019 beendete Miriam ihre professionelle Wintersport-Karriere. In den Jahren 2020 und 2022 kamen mit Leo und Lotta zwei weitere Kinder zur Welt.

Im März 2014 war Miriam Neureuther, im Männermagazin Playboy zu sehen. 2019 veröffentlichte sie mit Ehemann Felix das gemeinsame Kinderbuch „Ixi, Mimi und das Zaubermüsli“. Miriam Neuhofer berichtete 2023 live als Reporterin von der Biathlon-WM in Oberhof. Die Familie Neureuther lebt in einem Wohnhaus in Miriams Geburtsort Garmisch-Partenkirchen.