Miriam Neureuther setzt auf beliebte Heilpflanze: Ob das den Kindern schmeckt?

Miriam Neureuther kümmert sich liebevoll um ihre Kinder. Damit die gesamte Familie gesund durch den Winter kommt, setzt die Mama auf eine Heilpflanze.

Garmisch – Die Neureuthers sind eine echte Wintersport-Familie. Felix Neureuther war früher ein Weltklasse-Skifahrer. Seine Ehefrau Miriam, geborene Gössner, war im Biathlon erfolgreich. Beide haben zusammen drei Kinder, denen der Wintersport quasi in die Wiege gelegt wurde. Damit die ganze Familie gesund durch den Winter kommt, vertraut die Mama auf eine beliebte Heilpflanze.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 38 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Miriam und Felix Neureuther haben drei Kinder

Die Neureuthers setzen auf einen gesunden Lebensstil mit Sport als Ausgleich, am liebsten natürlich mit Skiern unter den Füßen auf der Piste. Nach ihrem Karriereende als Spitzen-Biathletin war es Miriam Neureuther ein Anliegen, an einem Projekt zu einem „Tabuthema“ zu arbeiten – Essstörung im Leistungssport.

Im Zuge dessen wurde zuletzt sogar suggeriert, dass die 32-jährige Garmisch-Partenkirchenerin selbst während ihrer aktiven Karriere an einer Essstörung gelitten hat. „Das stimmt nicht“, griff Miriam Neureuther nach dem Missverständnis ein. Für ihre Kinder will die Doppel-Weltmeisterin mit gutem Beispiel vorangehen, sollte der Nachwuchs eines Tages in die großen Fußstapfen der Eltern treten wollen. Mit Felix Neureuther hat sie eine fünfjährige Tochter, einen dreijährigen Sohn und eine weitere Tochter, die Ende April ein Jahr alt wird.

+ Miriam Neureuther hat mit ihrem Ehemann Felix Neureuther drei geimeinsame Kinder. © Tobias Hase/dpa/Miriam Neureuther/Instagram

Miriam Neureuther verrät: So kommt die Familie gesund durch den Winter

„INGWERSHOOTS für die ganze Family!“, postet Miriam Neureuther in ihrer Instagram-Story. In dem Video ist zu sehen, wie die ehemalige Gössner mithilfe einer Saftpresse ein Getränk zubereitet. Dabei handelt es sich den Bildern nach zu urteilen womöglich um einen Orangensaft angereichert mit Ingwer.

Ingwer zählt seit vielen Jahrhunderten zu den typischen Heilpflanzen der asiatischen Medizin und soll bei diversen Krankheiten Linderung bringen. Heilende Wirkung wird ihm bei Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden, aber auch bei Diabetes, Erkältung und rheumatischen Erkrankungen zugesprochen. Die Knolle ist zudem reich an Vitamin C und enthält darüber hinaus Magnesium, Eisen, Kalzium, Kalium, Natrium und Phosphor.

Miram und Felix Neureuther: Vater Christian kümmert sich um seine Enkel

Ob der Ingwershoot den Neureuther-Kindern gefallen hat, ist nicht bekannt. Doch wie heißt es in einem Sprichwort so schön: „Bei Mama schmeckt’s am besten.“ Vielleicht durfte auch Miriams Schwiegervater Christian Neureuther von dem Mix-Getränk kosten. Der Großvater, der seit Anfang des Jahres auf seine geliebte Rosi verzichten muss, wohnt schließlich in einem Haus direkt nebenan.

Christian Neureuther nimmt seine Enkel gerne mit zum Skifahren und gibt ihnen dabei Tipps. Sehr zur Freude der Eltern, zuletzt wählte Felix Neureuther rührende Worte über Vater Christian: „Auch für Miri und mich ein Highlight“. (ck)

