Wintersport-Traumpaar berichtet: Miriam Neureuther verjagte Felix mit Tritten aus dem Bett

Von: Stefan Schmid

Teilen

Bei Miriam und Felix Neureuther kommt es im Bett zu Platzproblemen. © picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

In einem Podcast über das Elternglück berichten Miriam und Felix Neureuther über die Enge im eigenen Bett und unfreiwillige Tritte an den Kopf.

München/Going am Wilden Kaiser - Das Wintersport-Paar Miriam und Felix Neureuther sprechen im Podcast Zuckerbrot und Kneipe - der Papa Podcast über das Leben als Eltern und die damit einhergehenden Veränderungen. Beim gemütlichen Plausch im Luxushotel am Wilden Kaiser in Österreich tauscht sich das Ehepaar mit den drei Podcast-Hosts über so manch lustige Anekdote aus. Dazu gehört auch der Grund, warum Felix so manche Nacht auf der Eckbank und nicht im Ehebett verbringen muss.

Miriam und Felix Neureuther Verheiratet seit: 27. Dezember 2017 Kinder: Zwei Mädchen (6 und 1 Jahr/e) und ein Junge (3 Jahre) Karriereenden im Wintersport: Felix im März 2019 und Miriam im September 2019

Felix Neureuther wird von wandernden Kindern vertrieben

Wie der Name schon sagt, dreht sich im Podcast der Hosts Johannes Strate (Sänger), Freddy Radeke (Satiriker) und Sebastian Ströbel (Schauspieler) alles rund ums Papa-Sein. Wahlweise berichten die drei, die es gemeinsam auf sieben Kinder bringen, allein oder mit Gästen von ihren Erfahrungen als Väter. Nun hatten sie mit Miriam Neureuther zum ersten Mal eine Frau geladen, die gemeinsam mit Ehemann Felix die ein oder andere lustige Story zum Besten gab.

Einen Ausschnitt postete Strate, Frontmann der Band Revolverheld, auf seinem Instagram-Kanal. Scherzhaft konfrontiert der Sänger den ehemaligen Skirennläufer mit einer Aussage vom Vortag: „Felix, du hast gesagt: ‚Ich schlafe auf der Eckbank‘.“ Es sei nicht genügend Platz im Ehebett, so Felix – und Miriam wirft ein, dass generell zwar Platz wäre, „nur das Problem ist, dass unsere Kinder nicht in Kinderbetten schlafen wollen, sondern immer zu uns ins Bett wandern.“

Miri tritt Felix „180 Mal in der Nacht auf den Kopf“

Nun ist es so, dass es zusammen mit drei Kindern in einem handelsüblichen Ehebett doch etwas eng wird und sich gewohnte Platzverhältnisse etwas verschieben. So auch im Hause Neureuther, wo Felix kurzzeitig seiner Frau wortwörtlich zu Füßen lag. „Ich bin nachts aufgewacht und dachte, was ist denn bei meinen Füßen unten und hab so ein bisschen mit meinen Füßen …“, so Miriam, die ihren Satz womöglich mit „fühlen“ oder „tasten“ beenden wollte. Ehemann Felix hatte hingegen eine abweichende Wahrnehmung in Erinnerung: „Was heißt so ein bisschen, du hast mir 180 Mal in der Nacht auf den Kopf getreten.“

Wenig überraschend sorgt die Geschichte für reichlich Erheiterung in der Runde und so wollte Schauspieler Sebastian Ströbel von Miriam wissen, ob sie denn noch zweimal nachgetreten habe. Nein, keine zweimal, so Felix, sondern auch „ein drittes Mal, um ganz sicherzugehen.“ Wenn auch mit einem Lachen vorgetragen, ist es gut möglich, dass dies der Moment war, in dem Felix die Eckbank dem Bett vorgezogen hat. Nicht das erste Mal, dass der ehemalige Skirennfahrer seinen Kindern weichen muss, denn schon beim geplanten Camping-Urlaub ist kein Platz für ihn. (sch)