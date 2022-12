Mit Bus und Bahn zum Olympia-Skistadion

Von: Sven Sartison

Zwei Parkzonen gibt es beim Neujahrsspringen. © Neujahrsspringen.de/SCP

Am Sonntag findet in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee statt. Den Besuchern wird geraten, nicht mit dem Auto anzureisen.

Mit bis zu 20 000 Zuschauern rechnet man beim Skiclub Partenkirchen im besten Fall beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Ein gewaltiger Besucherandrang, der sich auch wieder auf die Straßen und den Verkehr in Garmisch-Partenkirchen auswirken wird. Aus diesem Grund weisen die Veranstalter die Fans im Vorfeld darauf hin, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

In unmittelbarer Nähe zum Skistadion wird es keine öffentlichen Parkplätze geben. Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte den Beschilderungen zu den beiden im Ort ausgewiesenen Parkzonen folgen. Von der grünen Zone rund um das Olympia-Eissportzentrum aus fährt sowohl am Samstag als auch am Neujahrstag der Ortsbus. Dieser wird am 1. Januar zusätzlich durch einen Shuttle-Service des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO), welcher von der Gewerbegebiets Parkzone „rot“ ab 10 Uhr bis eine Stunde nach Veranstaltungsende fährt, verstärkt.

Zusätzlich dazu setzt die Deutsche Bahn an beiden Veranstaltungstagen insgesamt 38 Regionalzüge ein, die aus München und Innsbruck kommend einen Sonderhalt am Kainzenbad einlegen – direkt gegenüber des Olympia-Skistadions. Darüber hinaus fährt am 1. Januar ein zusätzlicher Zug ab 10.13 Uhr vom Münchner Hauptbahnhof direkt zum Neujahrsspringen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Außerfernbahn ab Reutte bis nach Garmisch-Partenkirchen zu nutzen.

Besucher, die mit dem Fernbus der Linie 040 aus Richtung München oder Innsbruck anreisen, steigen am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen aus. Der Fußweg zum Olympia-Skistadion beträgt über die Sportstraße entlang der Bahnlinie maximal 25 Minuten.