Nach dem Hoch wieder ein Tief: Vanessa Hinz verschießt im Massenstart und findet sich auf Platz 27 wieder

Im ersten Liegendschießen lief noch alles nach Plan: Vanessa Hinz absolvierte den Schießstand fehlerfrei, musste dann aber mehrere Strafrunden laufen. © Jewel Samad/AFP

Der Samstagnachmittag war einer zum Vergessen für die Schlierseerin Vanessa Hinz. Beim Massenstartrennen im estnischen Otepää ist die Biathletin als 27. von insgesamt 30 Starterinnen ins Ziel gekommen. Am Ende waren ihre vier Schießfehler einfach zu viele.

Schliersee – Dabei begann das Rennen über 12,5 Kilometer recht vielversprechend für die 29-Jährige. Denn bei der ersten Schießeinheit, dem ersten Liegendschießen, blieb Hinz noch fehlerfrei und ging mit nur 8,6 Sekunden Rückstand in die zweite Runde. Doch schon beim zweiten Schießen musste sie gleich zweimal in die Strafrunde, sodass sie mit mehr als einer Minute Rückstand auf die Führende nach den beiden Einheiten im Liegen Marte Olsbü Röiseland (Norwegen) wieder in die Loipe ging.

Und weil sich Hinz auch im ersten Stehendanschlag zwei weitere Fehler einhandelte, wuchs der Rückstand weiter an auf zwischenzeitlich 2:06 Minuten – und auch ein fehlerfreies letztes Schießen konnte das Ergebnis nicht erheblich verbessern.

Trotz des halbwegs versöhnlichen Abschlusses bei den letzten fünf Schüssen muss sich die Biathletin des SC Schliersee mit Platz 27 begnügen. Denn auch läuferisch konnte sie nicht an ihre gute Leistung in der Loipe beim Sprint am Freitag anknüpfen und zeigte nur die 26. Laufzeit. Damit überholt Teamkollegin Franziska Preuß (SC Haag) ihre Teamkollegin Hinz im Gesamtweltcup – die Schlierseerin rutscht nach dem vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison nun auf Platz 23 im Gesamtklassement ab.

Durch das schlechte Ergebnis im Massenstart musste Hinz auch bei den beiden Mixed-Wettbewerben am gestrigen Sonntag auf einen Start verzichten. Am kommenden Wochenende steht das Weltcup-Finale im norwegischen Oslo am legendären Holmenkollen auf dem Programm.