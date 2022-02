Nach Olympia-Aus: Nächster Rückschlag für Müller und Haie

Teilen

Verlor nach dem Olympia-Aus auch mit den Haien: Moritz Müller. © Uwe Anspach/dpa

Drei Tage nach dem enttäuschenden Olympia-Aus hat Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller mit den Kölner Haien den nächsten Rückschlag in der Deutschen Eishockey Liga hinnehmen müssen.

Köln - Die Haie des früheren Bundestrainers Uwe Krupp verloren gegen den EHC Red Bull München 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) und kassierten die zehnte Niederlage in Serie. Bei den Münchnern war Nationalstürmer Frederik Tiffels mit zwei Vorlagen am EHC-Erfolg in diesem coronabedingten Nachholspiel entscheidend beteiligt.

Auch beim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) der Straubing Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg kehrten die ersten Olympia-Teilnehmer bereits wieder auf das Eis zurück. Aufseiten der Niederbayern leistete Nationalverteidiger Marcel Brandt die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Travis James Mulock, bei den Niedersachsen kam Peking-Teamkollege Dominik Bittner zum Einsatz.

Am Dienstag hatte das deutsche Nationalteam deutlich mit 0:4 gegen die Slowakei verloren und das Viertelfinale bei den Winterspielen damit verpasst. dpa