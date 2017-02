In Sektlaune nach Pyeongchang

Der historische Dreifach-Triumph bei der Heim-WM am Königssee hat die deutschen Bobfahrer euphorisiert. Die Arbeit geht mit Blick auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang aber jetzt erst richtig los.

Schönau – Am Samstagmittag, kurz bevor an diesem Traumtag am Königssee der erste WM-Lauf im Viererbob anstand, hat sich Hans Lochner seinen Sohn noch mal kurz zur Seite genommen. Eigentlich war er sich ja sicher, dass es ihm gut geht, denn „der Johannes“, sagt der Papa, „hat keine Nerven“. Er stellt ihm aber trotzdem die Frage, die fürsorgliche Eltern eben stellen, wenn Kinder vor einer großen Prüfung stehen. Als Antwort auf „wie fühlst Du Dich?“ kam vom Sohnemann nur ein Wort: „Bahnrekord.“ Keine Stunde später war das Vorhaben umgesetzt.

Diese beiden Tage der Entscheidung in der Königsdisziplin der Bobfahrer hatten historischen Charakter. Angefangen bei der perfekten Fahrt, die Lochner zum Start am Samstag im Eiskanal vorgelegt hatte, bis hin zum krönenden Abschluss, der am Sonntag zum ersten Mal in der 93-jährigen Geschichte zwei zeitgleiche Weltmeister hervorbrachte. Bundestrainer Rene Spies bezeichnete die Leistung seiner drei Piloten – den Weltmeistern Lochner und Francesco Friedrich sowie Nico Walther auf dem Bronzerang – als „wunderschönes Geschenk“. Als der Sieger-Sekt im VIP-Haus der Eisarena aber geleert war und sich gestern bei vielen Beteiligten ein kleiner Kater bemerkbar machte, fing die nüchterne Betrachtung an. Und die legte nahe, dass man sich von diesem wunderbaren Erfolg ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang nicht blenden lassen sollte. Denn einen Bahnrekord ankündigen – wie auf der Heimbahn – wird dort kaum möglich sein.

Auf der Olympia-Bahn steigt das Finale der Material-Schlacht

„Wir müssen bescheiden bleiben“, sagte Thomas Schwab, denn erst beim Kräftemessen in Südkorea werde man merken, „wo wir wirklich stehen“. Der Sportdirektor hatte schon im Zielraum, als die Euphorie um ihn herum ihren Höhepunkt erreichte, darauf verwiesen, „dass das natürlich eine Heim-WM war“. Auf einer Bahn, „auf der wir schon das ein oder andere Training mehr gemacht haben“. Um die medaillenlose Schmach von Sotschi 2018 vergessen zu lassen, wartet ab jetzt viel Arbeit.

Bereits morgen reisen die Sportler nach Peyongchang, wo vor dem Weltcup-Finale Mitte März noch eine internationale Trainingswoche ansteht. Einen Vorteil hat der Zweier- und Vierer-Champion Friedrich, der bereits zur Evaluierung im Spätherbst vor Ort war und von sich behauptet, die Olympia-Bahn „zu 90 Prozent“ zu kennen. Der Test in Pyeongchang gilt aber ohnehin eher als großes Finale der Materialschlacht, für die sich der Verband vor der Saison bewusst entschieden hat. „Der ultimative Test steht an“, sagt Schwab, wobei sich auch jetzt schon klare Tendenzen abzeichnen, wer im kommenden Jahr in Schlitten des österreichischen Herstellers Hannes Wallner und wer in jenen des staatlich geförderten FES starten wird. „Mein Material bleibt“, sagt Lochner, der wie Friedrich in Wallner-Schlitten investiert hat. Walther hingegen fährt FES-Geräte.

„Die Situation ist nicht einfach für alle“, sagt Spies, der in seinem ersten Winter als Bundestrainer auch den Konkurrenzkampf der Bobbauer moderieren musste. Zwei unterschiedliche Garagen etwa hat der Verband an jedem Wettkampfort angemietet, um Fairness zu garantieren. Nach dem Weltcup-Finale müssen Entscheidungen getroffen werden, der sportpolitische Kampf wartet im Anschluss. „Ich gehe davon aus, dass beide Schlittensysteme zum Einsatz kommen“, sagt Schwab. Jeder werde „Material haben, mit dem er um den Sieg fährt“.

„Im Soll“ sieht Spies sein Team, er geht aber für Pyeongchang nicht nur von „zwei, drei Gegnern mehr“, sondern von „sechs bis acht“ aus. Sie alle wollen Bahnrekord fahren. Mindestens.