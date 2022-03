Klosterseer Nachwuchs überzeugt zum Saison-Abschluss

Beeindruckte in Rosenheim: Julia Sauter (EHC) lief auf Rang zwei. © ehc/M.Kreitmeier

Die Saison der Eiskunstläufer geht zu Ende. Einige Grafinger Sportler waren auf dem letzten Wettkampf in Rosenheim erfolgreich auf dem Eis gewesen.

Grafing - Die Anzahl der Läufer pro Verein war streng limitiert, da so viele teilnehmen wollten. So ging für den EHC Klostersee in der Gruppe Elemente 2A Elin Porto Cuevas an den Start und belegte den fünften Platz. Anna Mayershofer zeigte in der Gruppe Elemente 3A einen sauberen Lauf und kam mit der Präsentation ihrer Elemente auf Rang sechs.

Toll war, dass der EV Rosenheim eine Walzerkür ausgeschrieben hatte. Hier können die jungen Eiskunstläuferinnen, die noch keine Kürklassenprüfung abgelegt haben, erste Erfahrungen sammeln. In der Gruppe Walzerkür B ging für den EHCK Aurelia Meier an den Start. Sie belegte auch gleich bei ihrem ersten Lauf in dieser Klasse das dritte Treppchen. Teamkollegin Maja Sagat war ihr mit Rang vier dicht auf den Fersen.

In der Gruppe Kürklasse 8 ohne Axel zeigte Julia Sauter wieder eine schwungvolle Vorstellung ihres Programms. Sie präsentierte ihre neue Kür erst das zweite Mal und konnte mit einer sehr schönen Sitzpirouette Level zwei, also Nase am Knie und acht Umdrehungen, punkten. Auch die Einzelsprünge und die Rittberger-Sprungkombination wurden von der Grafingerin sauber ausgeführt und so lief sie mit dieser Leistung auf den zweiten Platz.

Trainerin Eva-Maria Fitze, die die Klosterseer Gruppe in Rosenheim auch betreute, war am Saisonende sehr zufrieden mit ihren Schützlingen. ez