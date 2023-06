Ski-Star attackiert eigenen Verband scharf – und verabschiedet sich aus Nationalteam

Von: Sascha Mehr

Langlauf-Star Iivo Niskanen attackiert den finnischen Verband scharf und ist in der Saison-Vorbereitung nicht länger Mitglied des Nationalteams.

Helsinki – Die Vorbereitung auf die nächste Saison hat in den zahlreichen Wintersportarten längst begonnen. Im Sommer müssen sich die Athletinnen und Athleten in harten und schweißtreibenden Trainingseinheiten die nötige Fitness und Ausdauer holen, um im Winter Erfolge einfahren zu können. Die Vorbereitung läuft aber nicht bei allen Nationen optimal.

Iivo Niskanen Geboren: 12. Januar 1992 (Alter 31 Jahre), Oulu, Finnland Nationalität: Finnland Sportart: Langlauf

Ski-Star kritisiert Verband: Finanzielle Mittel fehlen

Iivo Niskanen, Superstar in im Langlauf-Weltcup, ist sauer auf den finnischen Verband, der den Athleten nicht die bestmöglichen Trainingsbedingungen bieten kann. Grund sind finanzielle Probleme, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Sportler, Trainer und Betreuer der finnischen Teams müssen die Krise im Verband ausbaden und leiden unter den schlechten Bedingungen.

„Als ich den Trainingsplan gesehen habe, musste ich nicht mal nachdenken. Schon in den letzten Jahren habe ich über so eine Lösung nachgedacht, aber jetzt finde ich, dass es absolut notwendig ist, meine eigenen Lösungen zu finden, um in der Lage zu sein, in der nächsten Saison Erfolg zu haben“, sagte Niskanen im Gespräch mit dem finnischen Rundfunksender Yle.

Iivo Niskanen attackiert den finnischen Verband scharf. © IMAGO/PETTER ARVIDSON

Den Weltklasselangläufer ärgert vor allem die Tatsache, dass der Verband die finanziellen Probleme und die Auswirkungen für die Sportler nicht frühzeitig kommuniziert hat. „Es war eine große Überraschung, dass die Situation so besorgniserregend ist“, so Niskanen, der Konsequenzen zog und das Weltcup-Team in der Vorbereitung verlässt, um auf eigene Faust zu trainieren. „Es musste so sein, damit ich meine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen kann“, erklärte der 31-Jährige.

Ski-Star kritisiert Verband – und verlässt Team

Offenbar denken Niskanens Kollegen im finnischen Weltcup-Team ähnlich wie der Superstar. „Die anderen sind mit der Situation auch nicht zufrieden“, bestätigte Niskanen gegenüber dem finnischen Rundfunksender Yle. Sie haben aber nicht die finanziellen Mittel, um sich ebenfalls im Alleingang fit zu machen für den kommenden Winter.

Der finnische Verband habe nach Aussage des 31-Jährigen nicht überrascht reagiert, dass sich der Superstar vorübergehend vom Weltcup-Team verabschiedet. Im kommenden Winter will Niskanen wieder angreifen und Erfolge feiern – das geht aber halt nur mit der bestmöglichen Vorbereitung. (smr)