Neue Zuversicht erarbeitet: Vanessa Hinz kämpft sich in der Verfolgung auf Rang 21 und sichert sich den Massenstart

Zurück in der Spur: In der Verfolgung meldete sich Vanessa Hinz mit einer starken Performance zurück. © Hendrik Schmidt/dpa

Es war das erhoffte Aufatmen für Vanessa Hinz beim Verfolgungsrennen von Peking. Denn nach einem verkorksten Sprint am vergangenen Freitag zeigte Hinz am Sonntagmorgen deutscher Zeit eine starke Leistung und lief von Startplatz 55 auf Rang 21 nach vorne.

Damit sichert sich die 29-Jährige nicht nur eine große Portion Selbstvertrauen, sondern auch einen Startplatz im Massenstart am kommenden Wochenende, für den sich die besten 15 Athletinnen des Gesamtweltcups und die 15 Punktbesten aus Einzel, Sprint und Verfolgung bei den Olympischen Spielen qualifizieren. Über die zweite Gruppe hat sich die Schlierseerin mit ihrer Aufholjagd noch für den Massenstart qualifiziert. Damit geht sie zum Finale der Spiele am kommenden Samstag mit der Startnummer 28 ins Rennen.

Nachdem Hinz am Freitag im Sprint 2:40 Minuten nach Dreifach-Olympiasiegerin Marte Olsbu Roeiseland ins Ziel kam, hatte sie diese Hypothek schon zu Beginn der Verfolgung. Die Norwegerin Roeiseland, die schon mit der Mixed-Staffel und im Sprint Gold holte, dominierte auch die Verfolgung und feierte einen vollkommen souveränen Start-Ziel-Sieg. Mit nur einem Fehler im Schießen zeigte auch Hinz einen starken Auftritt und legte das siebtbeste Verfolgungsrennen aller Athletinnen hin.

Gab sich die Biathletin vom SC Schliersee am Freitag nach dem Sprint noch enttäuscht, klang sie am Sonntag schon viel zuversichtlicher. „Ich bin echt richtig happy mit meinem Rennen“, erzählt die 29-Jährige. Zwar hatte sie auf dem Neuschnee etwas Probleme mit den Ski, war aber dennoch in einer guten Laufverfassung. In den Liegendeinheiten zeigte Hinz ihre gewohnt solide Schießleistung und blieb fehlerfrei. Auch am ersten Stehendanschlag blieb sie cool und traf alle Scheiben. Erst der letzte der 20 Schüsse verpasste sein Ziel, und so musste die Schlierseerin einmal in die Strafrunde.

„Der verdammte letzte Schuss“, ärgert sich Hinz, zieht aber positive Schlüsse aus den Schüssen: „So habe ich mit dem Schießen wieder Selbstvertrauen getankt, und so macht Biathlon mehr Spaß.“

Nun steht für Hinz und ihre Kolleginnen aus der deutschen Biathlonmannschaft eine möglichst schnelle und erfolgreiche Erholung auf dem Programm, denn am Mittwoch kämpfen die Biathletinnen um die Medaillen in der Staffel. Dabei gehen die Athletinnen des Deutschen Skiverbands (DSV) zwar nicht unbedingt als Favoritinnen ins Rennen, haben allerdings durchaus Chancen auf eine Olympia-Medaille. Und die fehlt Vanessa Hinz noch in der Sammlung.