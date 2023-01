Vierschanzentournee: Granerud überragt beim Neujahrsspringen – DSV-Adler verpassen Podium

Von: Antonio José Riether

Jubelschrei in Garmisch-Partenkirchen: Halvor Egner Granerud gewann auch den zweiten Akt bei der Vierschanzentournee. © Thomas Bachun/imago

Zwieter Akt der Vierschanzentournee: Die DSV-Adler konnten sich auch in Garmisch-Partenkirchen nicht durchsetzen. Der Live-Ticker zum Neujahrsspringen zum Nachlesen.

Wintersport: Zweites Springen bei der Vierschanzentournee

Die deutschen Skispringer verpassten wie beim Auftakt in Oberstdorf das Podium.

Sieben Deutsche standen im Finale, Andreas Wellinger wurde als bester DSV-Adler Achter.

Halvor Egner Granerud setzte sich erneut durch und holte den Tagessieg.

Vierschanzentournee, Garmisch-Partenkirchen: Endwertung

Skispringer Punkte 1. Granerud (Norwegen) 303,7 2. Lanisek (Slowenien) - 6,4 3. Dawid Kubacki (Polen) - 9,3 8. Wellinger - 30,6

Granerud (Norwegen): Der bisher beste Mann der Tournee holt sich auch in Garmisch-Partenkirchen den Tagessieg mit 142 Metern. Wie bereits in Oberstdorf überzeugte der 26-jährige Norweger, der sich nun gemeinsam mit Anze Lanisek und Dawid Kubacki auf dem Podest feiern lassen darf.

Lanisek (Slowenien): Auch Anze Lanisek zeigt einen guten Sprung sowie eine einwandfreie Landung, mit 137 Metern landet er vor Kubacki!

Kubacki (Polen): Sehr stark! Der Weltcupführende Dawid Kubacki setzt sich nach einem 138,5 Meter weiten Sprung vorne fest und ist neuer Führender. Wie antworten Lanisek und Granerud?

Zyla (Polen): Mit 134,5 Metern übernimmt er vorerst Platz drei, doch es folgen noch drei Springer.

Vierschanzentournee: Wellinger verpasst als bester Deutscher das Podest

Andreas Wellinger: Der bisher beste Deutsche Andreas Wellinger kann die vielen österreichischen Bestmarken im zweiten Durchgang nicht toppen, er kommt nur 133 Meter weit. Damit wird es keinen Deutschen auf dem Podest geben.

Fettner (Österreich): Manuel Fettner ist der nächste Österreicher, der einen starken Sprung zeigt. Mit 138 Metern übernimmt er die Führung, doch er ärgert sich trotzdem. Er weiß, noch kommen die großen Konkurrenten an die Reihe.

Hoerl (Österreich): Die Österreicher haben heute einen Lauf, Hoerl zeigt den zweitweitesten Sprung in diesem Finaldurchgang: 138,5 Meter stehen für ihn zu Buche.

Vierschanzentournee: Karl Geiger enttäuscht in Garmisch-Partenkirchen

Stoch (Polen): 134,5 Meter weit kommt der Pole Kamil Stoch und ist damit vorerst Zweiter.

Tschofenig (Österreich): Der nächste Österreicher, der sich vorne festsetzt. Mit 136 Metern steht Tschofenig aktuell hinter Hayböck auf Platz zwei.

Karl Geiger: Der Oberstdorfer läutet die letzten zehn Springer ein. Er kann seinen ersten Sprung nicht überbieten, mit 131 Metern muss auch er geknickt den Auslauf verlassen. Für Geiger kann es mit dem Tourneesieg wohl auch in diesem Jahr schwer werden.

Leitner (Österreich): Mit 135,5 fliegt Aschenwalds Landsmann auf den zweiten Platz der Zwischenwertung.

Aschenwald (Österreich): Nur 124 Meter weit kommt der nächste Österreicher Philipp Aschenwald, er geht enttäuscht vom Auslauf.

Vierschanzentournee: Michael Hayböck mit 140-Meter-Sprung

Wasek (Polen): Mit 126 Metern kann er nicht auf die Spitzengruppe aufschließen.

Hayböck (Österreich): Super Sprung des Österreichers, der mit 140 Metern an allen bisherigen Finalisten vorbei springt und die Führung übernimmt.

Johansson (Norwegen): Starker Versuch von 133 Metern, doch der reicht nicht aus, um den Führenden zu überbieten.

Kos (Slowenien): Lovro Kos ist nach einem sehenswerten 135,5-Meter-Sprung neuer Führender und stiehlt sich an seinem Teamkollegen Zajc vorbei.

Vierschanzentournee: Stephan Leyhe kann Timi Zajc nciht überholen

Stephan Leyhe: Der nächste Deutsche ist Leyhe, er kommt mit seinen 130 Metern jedoch nicht an Landsmann Raimund oder am Führenden Zajc vorbei.

Deschwanden (Schweiz): Schon nach 126,5 Metern landet der Schweizer, der damit nicht zufrieden sein kann.

Zajc (Slowenien): Timi Zajc setzt sich nach einem 134-Meter-Sprung dank seiner Leistung aus dem ersten Durchgang vorerst vor Raimund auf Platz eins.

Vierschanzentournee: Raimund bejubelt starken zweiten Durchgang

Philipp Raimund: Der nächste Deutsche zeigt einen zufriedenstellenden Sprung von 135 Metern. Starke Leistung von Raimund, der bei der Verkündung seiner Punkte laut jubelt.

Forfang (Norwegen): Die Norweger sind heute gut drauf, also auch Forfang, der dank eines 130,5 Meter weiten Sprungs und guter Haltungsnoten auf dem dritten Platz steht.

Stefan Kraft (Österreich): Ebenfalls 131 Meter weit fliegt Kraft, der zufrieden sein kann.

Kobayashi (Japan): Nun zeigt der Vorjahres-Gesamtsieger einen guten Sprung, mit 131 Metern übernimmt er die Führung.

Sundal (Norwegen): Der 21-Jährige kommt nur 122 Meter weit, er hätte ein paar Meter mehr gebraucht, um Constantin Schmid zu verdrängen.

Koudelka (Tschechien): Der Tscheche zeigt keinen guten zweiten Sprung, mehr als 117 Meter sind nicht drin.

Vierschanzentournee: Paschke, Schmid und Hoffmann reihen sich unten ein

Pius Paschke: Der nächste Deutsche kommt nur 127,5 Meter weit und kann nicht jubeln.

Palosaari (Finnland): Der Sprung des jungen Finnen kommt gut, 125,5 Meter sind es am Ende.

D. Prevc (Slowenien): Im zweiten Durchgang zeigt der Bruder von Peter Prevc nur einen 125-Meter-Sprung.

Constantin Schmid: Sofort kommt der zweite Deutsche dran, Schmid landete auf Platz 29 im ersten Durchgang. Der Bad Aibilinger springt starke 133 Meter weit.

Felix Hoffmann: Der erste Deutsche im Finale springt 128 Meter weit, kein schlechter Versuch!

Und weiter geht‘s mit dem Finaldurchgang!

Das war‘s mit dem ersten Durchgang. Halvor Egner Granerud legte mit 140 Metern und 148,5 Punkte vor, Anze Lanisek steht auf Platz zwei, während Dawid Kubacki aktuell Rang drei belegt. Bester Deutscher im ersten Durchgang war Andreas Wellinger mit 137 Metern, Karl Geiger steht derzeit auf Platz zehn. Insgesamt stehen sieben Deutsche im Finale, Markus Eisenbichler ist jedoch draußen.

Vierschanzentournee, 1. Wertungsdurchgang in Garmisch-Partenkirchen

1. Granerud (Norwegen) Meter Punke 2. Lanisek (Slowenien) 140,0 148,5 3. Kubacki (Polen) 140,5 -0,6 4. Zyla (Polen) 136,0 -6,8 5. Wellinger 135,5 -7,7 10. Geiger 131,5 -18,9 17. Leyhe 128,0 -24,8 20. Raimund 125,5 -27,9 26. Paschke 124,5 -33,4 29. Schmid 121,0 -37,7 30. Hoffmann 121,0 -40,2

Dean (USA) vs Kubacki (Polen): Der US-Amerikaner Decker Dean kommt 112,5 Meter weit, doch Dawid Kubacki, der in der Qualifikation Erster wurde, schlägt ihn mit 136 Metern locker.

Luca Roth vs Lanisak (Slowenien): Der letzte Deutsche im ersten Durchgang ist Luca Roth, der 113 Meter weit springt. Doch der Slowene Anze Lanisek kann ihn mit dem bisher weitesten Sprung überbieten: mit 140,5 Metern überholt er beinahe sogar Granerud.

Prevc (Slowenien) vs Zajc (Slowenien): Domen Prevc muss sich seinem Landsmann Timi Sajc geschlagen geben.

Vierschanzentournee: Granerud springt im ersten Durchgang 140 Meter

Aalto (Finnland) vs Zyla (Polen): Der Zweitplatziere aus Oberstdorf Piotr Zyla zeigt einen sehenswerten 135,5 Meter weiten Sprung und jubelt laut nach seinem Finaleinzug.

Sato (Japan) vs Fettner (Österreich): Keiichi Sato springt nur 110 Meter weit, Manuel Fettner setzt sich mit 136 Metern auf Rang drei des ersten Durchgangs hinter Andreas Wellinger fest.

Stefan Hula (Polen) vs Granerud (Norwegen): Wow! Halvor Egner Granerud knüpft an seine Leistung aus Oberstdorf an und springt 140 Meter weit. Mit diesem herausragenden Sprung setzt er sich ganz oben fest, Stefan Hula hat in diesem Duell keine Chance.

Cecon (Italien) vs Stoch (Polen): Kamil Stoch 135 Meter setzt sich mit großem Abstand vor dem Italiener Roberto Cecon durch.

Vierschanzentournee: Norweger Lindvik wegen Anzug disqualifiziert

Prevc (Slowenien) vs Tschofenig (Österreich): Peter Prevc, der Gesamtsieger aus dem Jahr 2016, kommt nur 118 Meter weit, Daniel Tschofenig zeigt einen starken 131 Meter weiten Sprung.

Philipp Raimund vs Jelar (Slowenien): Raimund rettet sich gegen Ziga Jelar durch, 125,5 Meter reichen gegen 118 Meter des Slowenen.

Constantin Schmid vs Insam (Italien): Schmid setzt sich mit einem 121-Meter-Versuch gegen Alex Insam durch und ist der nächste Deutsche im Finaldurchgang.

Update, 14.37 Uhr: Der Deutsche Stephan Leyhe ist trotz seiner knappen Niederlage im Duell gegen Marius Lindvik der Gewinner, denn der Norweger wurde aufgrund eines zu großen Anzugs disqualifiziert. Damit verschiebt sich auch die Lucky-Loser-Tabelle.

Kraft (Österreich) vs Sografski (Bulgarien): Stefan Kraft kommt 122,5 Meter weit und kann Wladimir Sografskis 103 Meter locker überbieten.

Vierschanzentournee: Pius Paschke setzt sich gegen Markus Eisenbichler durch

Hayböck (Österreich) vs Maltsev (Estland): Der Österreicher Michael Hayböck kann Maltsevs 120-Meter-Sprung um achteinhalb Meter überbieten und ist weiter.

Wasek (Polen) vs Forfang (Norwegen): Der Pole setzt sich mit einem 130-Meter-Sprung durch und steht im Finaldurchgang.

Pius Paschke vs Markus Eisenbichler: Das deutsch-deutsche Duell endet mit dem Finaleinzug von Paschke. Dieser springt 124,5 Meter weit, Eisenbichler kann nicht richtig antworten und kommt selbst nur 124 Meter weit. Der Siegsdorfer setzt keine gute Landung und kommt nicht so weit wie sein Landsmann Paschke, für den Lucky Loser wird es für ihn nicht reichen.

Stephan Leyhe vs Lindvik (Norwegen): Marius Lindvik legt mit 130,5 Metern vor, der Nordhesse Leyhe kann den Hochkaräter mit einem 128-Meter-Sprung jedoch knapp nicht durchsetzen. Nun muss der Deutsche auf die zweite Chance als Lucky Loser hoffen.

Viertschanzentournee: Wellinger setzt mit 137 Metern die bisherige Bestmarkt

Koudelka (Tschechien) vs (Johansson): Der Norweger Johansson gewinnt das Duell, 129,5 Meter reichen gegen Roman Koudelka.

Deschwanden (Schweiz) vs Aigro (Estland): Ebenfalls im Finale steht der Schweizer Gregor Deschwanden, trotz seines unruhigen 127,5-Meter-Flugs.

Kos (Slowenien) vs Vassiliev (Kasachstan): Der Slowene Lovro Kos ist zwar weiter, muss seine Erwartungen nach einem 127-Meter-Sprung jedoch herunterschrauben.

Aschenwald (Österreich) vs Andreas Wellinger: Wellinger jubelt sofort nach seiner starken Landung, auf Philipp Aschenwalds 128-Meter-Sprung antwortet der Olympiasieger mit einem 137 Meter weiten Versuch.

Sundal (Norwegen) vs Palosaari (Finnland): Das norwegische Talent Kristoffer Eriksen Sundal setzt sich gegen den noch jüngeren Finnen Vilho Palosaari durch.

Karl Geiger vs Nikaido (Japan): 131,5 Meter weit springt der bisher beste Deutsche Karl Geiger, Ren Nikaido zeigt hingegen seinen bisher schlechtesten Sprung bei der Vierschanzentournee. Damit ist der Oberstdorfer weiter und übernimmt temporär den zweiten Platz hinter Hoerl.

Vierschanzentourneeheute live: Martin Hamann fliegt gegen Hoerl raus

Martin Hamann vs Hoerl (Österreicher): Jan Hoerl zeigt im ersten Durchgang schon seine Klasse und steht ebenfalls im Finale, Hamann ist der erste Deutsche, der auf die Lucky Loser hoffen muss.

Felix Hoffmann vs Nakamura (Japan): Hoffmann ist der erste Deutsche im Finale! Der Japaner Naoki Nakamura kommt nicht so weit wie der 25-Jährige, der mit 121 Metern keinen besonders guten Sprung zeigte.

Kobayashi (Japan) vs Fannemel (Norwegen): Der Vorjahres-Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi zeigt einen mittelmäßigen Sprung, doch der Norweger Anders Fannemel kann ihn nicht übertrumpfen.

Sato (Japan) vs. Leitner (Österreich): Der Österreicher Clemens Leitner gewinnt das erste Duell dieses ersten Durchgangs, er springt deutlich weiter als der Japaner Sato.

Und los geht‘s mit dem zweiten Akt bei der Vierschanzentournee!

Update, 13.57 Uhr: Die Spannung steigt in Garmisch-Partenkirchen. In wenigen Minuten beginnt der erste Durchgang an der Großen Olympiaschanze, vor tausenden Zuschauern müssen die Skispringer in den K.o.-Duellen einen kühlen Kopf bewahren.

Update, 13.40 Uhr: Zwanzig Minuten noch bis zum Start des ersten Durchgangs des zweiten Springens der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen.

Viertschanzentournee heute live: Deutsch-deutsches Duell im ersten Durchgang

Update, 13.16 Uhr: Wie bei der Qualifikation am Samstag, sind die Temperaturen am Wettkampftag in Garmisch-Partenkirchen erneut ungewöhnlich hoch. Bei 13 Grad werden die Athleten heute von der Schanze springen. Um 14 Uhr startet der erste Durchgang.

Update, 12.59 Uhr: Noch eine Stunde bis zum Neujahrsspringen auf der großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt zehn deutsche Skispringer sind beim ersten Wertungsdurchgang um 14 Uhr mit dabei, auch die Paarungen stehen seit der Qualifikation am Samstag fest. Dabei gibt es auch ein deutsch-deutsches Duell zwischen Markus Eisenbichler und Pius Paschke.

Viertschanzentournee: Zehn DSV-Adler beim 1. Wertungsdurchgang dabei

Update, 12.20 Uhr: In der Qualifikation zum Neujahrsspringen gab es am Samstag bereits überraschende Ergebnisse. So sprang der Pole Dawid Kubacki auf Platz eins, Oberstdorf-Sieger Halvor Egner Granerud landete auf dem sechsten Platz. Karl Geiger, der beim ersten Springen noch Vierter war, enttäuschte mit Platz 30. Bester Deutscher war Philipp Raimund, der immerhin Neunter wurde, Constantin Schmid landete direkt hinter ihm.

Aus den Ergebnissen vom Samstag ergeben sich für die zehn qualifizierten DSV-Springer folgende Paarungen:

Philipp Raimund (Oberstdorf/9.) Ziga Jelar (Slowenien/42.) Constantin Schmid (Oberaudorf/10.) Alex Insam (Italien/41.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/14.) Pius Paschke (Kiefersfelden/37.) Stephan Leyhe (Willingen/15.) Marius Lindvik (Norwegen/36.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/19.) Philipp Aschenwald (Österreich/32.) Felix Hoffmann (Goldlauter Heidersbach/28.) Naoki Nakamura (Japan/23.) Martin Hamann (Aue/29.) Jan Hörl (Österreich/22.) Karl Geiger (Oberstdorf/30.) Ren Nikaido (Japan/21.) Luca Roth (Messtetten/49.) Anze Lanisek (Slowenien/2.)

Vierschanzentournee: Zweiter Akt am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen

Vorbericht:

Garmisch-Partenkirchen – Die 71. Vierschanzentournee begann am vergangenen Donnerstag mit einem Dämpfer für die deutschen Skispringer. Beim traditionellen Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf landete Karl Geiger als bester DSV-Athlet auf Platz vier, Andreas Wellinger wurde Sechster. Von den übrigen deutschen Athleten kam allerdings überraschend wenig.

Vierschanzentournee 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 Ort: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen Rekordsieger: Janne Ahonen (5) Titelverteidiger: Ryōyū Kobayashi

Vierschanzentournee: DSV-Adler enttäuschten beim Auftakt - Eisenbichler nur auf Platz 33

Auf Platz 14 beendete Philipp Raimund den ersten von vier Stopps der Tournee, Stephan Leyhe wurde zwanzigster. Auch der Bronzemedaillengewinner von Peking Markus Eisenbichler enttäuschte mit Platz 33, sein Kollege Constantin Schmid landete vier Plätze vor ihm auf Rang 29. Pius Paschke belegte als letzter Deutscher Platz 41 von 50.

Beim zweiten Springen am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen hoffen die DSV-Adler nun darauf, ihren Heimvorteil ein letztes Mal zu nutzen. Beim ersten Springen durfte noch das norwegische Team jubeln, da sich Halvor Egner Granerud mit großem Abstand vor den beiden Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki durchgesetzt hatte. Granerud, der nach seinem Sieg in Oberstdorf gegen die Jury wetterte, will beim zweiten Pflichttermin der Tournee seine Führung ausbauen.

Vierschanzentournee: Temperaturen sorgen für gemischte Gefühle - „13 Grad ist schon komisch“

Bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen am Samstag, die Kubacki für sich entschied, war es mit 13 Grad recht warm. Ob die hohen Temperaturen in Garmisch förderlich sind, ist jedoch fraglich. „In Peking war es schon saukalt, aber grundsätzlich habe ich es lieber kalt, weil: Wir sind Wintersportler“, sagte der bisher beste deutsche Springer Karl Geiger.

„Zehn Grad weniger wären schon schön, weil Silvester mit 13 Grad ist schon komisch“, pflichtete ihm Andreas Wellinger, Olympiasieger von 2018, bei. Geigers Zimmerkollege Eisenbichler beklagte sich hingegen nicht, sondern sah das Positive am guten Wetter. „Ich find‘s geil. Die Fans frieren nicht, wir frieren nicht. Was mag man mehr?“, so der Siegsdorfer. Auch für Sonntag sind zweistellige Temperaturen bei Sonnenschein vorausgesagt. (ajr)