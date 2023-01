Neujahrsspringen im Live-Ticker: Letztes Heimspiel für DSV-Adler – Paarungen stehen fest

Von: Antonio José Riether

Karl Geiger wurde als bester deutscher Springer in Oberstdorf Vierter. © Hettich/imago

Zwieter Akt der Vierschanzentournee: Die DSV-Adler bei ihrem zweiten Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen wieder angreifen. Der Live-Ticker zum Neujahrsspringen.

Wintersport: Zweites Springen bei der Vierschanzentournee, Sonntag, 14.00 Uhr

Die deutschen Skispringer wollen beim Neujahrsspringen besser abschneiden als beim Auftakt in Oberstdorf.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der Live-Ticker zum Event in Garmisch-Partenkirchen.

Update, 13.16 Uhr: Wie bei der Qualifikation am Samstag, sind die Temperaturen am Wettkampftag in Garmisch-Partenkirchen erneut ungewöhnlich hoch. Bei 13 Grad werden die Athleten heute von der Schanze springen. Um 14 Uhr startet der erste Durchgang.

Update, 12.59 Uhr: Noch eine Stunde bis zum Neujahrsspringen auf der großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt zehn deutsche Skispringer sind beim ersten Wertungsdurchgang um 14 Uhr mit dabei, auch die Paarungen stehen seit der Qualifikation am Samstag fest. Dabei gibt es auch ein deutsch-deutsches Duell zwischen Markus Eisenbichler und Pius Paschke.

Viertschanzentournee: Zehn DSV-Adler beim 1. Wertungsdurchgang dabei

Update, 12.20 Uhr: In der Qualifikation zum Neujahrsspringen gab es am Samstag bereits überraschende Ergebnisse. So sprang der Pole Dawid Kubacki auf Platz eins, Oberstdorf-Sieger Halvor Egner Granerud landete auf dem sechsten Platz. Karl Geiger, der beim ersten Springen noch Vierter war, enttäuschte mit Platz 30. Bester Deutscher war Philipp Raimund, der immerhin Neunter wurde, Constantin Schmid landete direkt hinter ihm.

Aus den Ergebnissen vom Samstag ergeben sich für die zehn qualifizierten DSV-Springer folgende Paarungen:

Philipp Raimund (Oberstdorf/9.) Ziga Jelar (Slowenien/42.) Constantin Schmid (Oberaudorf/10.) Alex Insam (Italien/41.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/14.) Pius Paschke (Kiefersfelden/37.) Stephan Leyhe (Willingen/15.) Marius Lindvik (Norwegen/36.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/19.) Philipp Aschenwald (Österreich/32.) Felix Hoffmann (Goldlauter Heidersbach/28.) Naoki Nakamura (Japan/23.) Martin Hamann (Aue/29.) Jan Hörl (Österreich/22.) Karl Geiger (Oberstdorf/30.) Ren Nikaido (Japan/21.) Luca Roth (Messtetten/49.) Anze Lanisek (Slowenien/2.)

Vierschanzentournee: Zweiter Akt am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen

Vorbericht:

Garmisch-Partenkirchen – Die 71. Vierschanzentournee begann am vergangenen Donnerstag mit einem Dämpfer für die deutschen Skispringer. Beim traditionellen Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf landete Karl Geiger als bester DSV-Athlet auf Platz vier, Andreas Wellinger wurde Sechster. Von den übrigen deutschen Athleten kam allerdings überraschend wenig.

Vierschanzentournee 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 Ort: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen Rekordsieger: Janne Ahonen (5) Titelverteidiger: Ryōyū Kobayashi

Vierschanzentournee: DSV-Adler enttäuschten beim Auftakt - Eisenbichler nur auf Platz 33

Auf Platz 14 beendete Philipp Raimund den ersten von vier Stopps der Tournee, Stephan Leyhe wurde zwanzigster. Auch der Bronzemedaillengewinner von Peking Markus Eisenbichler enttäuschte mit Platz 33, sein Kollege Constantin Schmid landete vier Plätze vor ihm auf Rang 29. Pius Paschke belegte als letzter Deutscher Platz 41 von 50.

Beim zweiten Springen am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen hoffen die DSV-Adler nun darauf, ihren Heimvorteil ein letztes Mal zu nutzen. Beim ersten Springen durfte noch das norwegische Team jubeln, da sich Halvor Egner Granerud mit großem Abstand vor den beiden Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki durchgesetzt hatte. Granerud, der nach seinem Sieg in Oberstdorf gegen die Jury wetterte, will beim zweiten Pflichttermin der Tournee seine Führung ausbauen.

Vierschanzentournee: Temperaturen sorgen für gemischte Gefühle - „13 Grad ist schon komisch“

Bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen am Samstag, die Kubacki für sich entschied, war es mit 13 Grad recht warm. Ob die hohen Temperaturen in Garmisch förderlich sind, ist jedoch fraglich. „In Peking war es schon saukalt, aber grundsätzlich habe ich es lieber kalt, weil: Wir sind Wintersportler“, sagte der bisher beste deutsche Springer Karl Geiger.

„Zehn Grad weniger wären schon schön, weil Silvester mit 13 Grad ist schon komisch“, pflichtete ihm Andreas Wellinger, Olympiasieger von 2018, bei. Geigers Zimmerkollege Eisenbichler beklagte sich hingegen nicht, sondern sah das Positive am guten Wetter. „Ich find‘s geil. Die Fans frieren nicht, wir frieren nicht. Was mag man mehr?“, so der Siegsdorfer. Auch für Sonntag sind zweistellige Temperaturen bei Sonnenschein vorausgesagt. (ajr)