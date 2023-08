Olympia-Heldin verzückt Fans mit Urlaubsfotos: „Glückwunsch zu diesem Körperbau“

Von: Alexander Kaindl

Sie ist eine der besten Skifahrerinnen ihrer Zeit – was sie wohl auch ihrer Fitness zu verdanken hat. Nun zeigte Sofia Goggia beeindruckende Urlaubsbilder.

Paraggi – Im Sommer bereiten sich die Wintersport-Stars traditionell auf die anstehende Saison vor. Das bedeutet aber nicht, dass es in den heißen Monaten nicht auch einmal eine Pause geben kann – ganz im Gegenteil. Urlaub und Erholung gehört dazu. Auch bei Sofia Goggia.

Sofia Goggia Geboren: 15. November 1992 (Alter: 30 Jahre), Bergamo, Italien Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Größte Erfolge: Olympia-Gold (2018), Abfahrtsweltcup (2018, 2021, 2022, 2023)

Sofia Goggia ist die Königin der Abfahrt – trotz vieler Verletzungen

Die Italienerin ist ein Ski-Phänomen, hat in ihrer Karriere viermal den Abfahrtsweltcup gewonnen. Bei Olympia holte sie einmal Gold und einmal Silber. Neben ihren vielen Siegen auf der Piste muss man der mittlerweile 30-Jährigen vor allem ihre Unerschrockenheit und ihren Ehrgeiz hoch anrechnen: Goggia geht immer ans Limit – selbst mit Verletzungen. Einmal brach sie sich zwei Finger und raste nur einen Tag später trotzdem auf Platz eins.

So viel Erfolg erfordert natürlich auch eine Menge Disziplin in Sachen Training. Und die scheint Goggia ebenfalls zu haben – zumindest, wenn man die neuesten Urlaubsfotos betrachtet. Die Abfahrtsspezialistin zeigte einige Eindrücke von ihrem Wochenendtrip nach Paraggi (nahe Genua) auf ihrem Instagram-Account. Auffällig: Ihr gestählter Körper! Der stach etlichen Fans, die in der Kommentarspalte ihren Respekt zum Ausdruck brachten, ins Auge.

Ski-Göttin Sofia Goggia zeigte sich mit gestähltem Oberkörper im Urlaub. Auch auf dem Roller schien sie großen Spaß zu haben. © Screensho Instagram / Sofia Goggia

Olympia-Heldin verzückt Fans mit Urlaubsfoto: „Glückwunsch zu diesem Körperbau“

Es hagelte Komplimente wie „Glückwunsch zu diesem Körperbau“, „Was für ein Körper“, „Großartige Bauchmuskeln, Sofia“ oder „Das ist ja schon ein Eight-Pack“.

Goggia, die mit ihren „besten Freunden“ unterwegs war und Eindrücke von Boot, Roller, Strand und Stadt teilte, schrieb, dass sie ein „Tip-top Wochenende“ hatte. Und gleichzeitig kündigte sie an, schon bald wieder ins Fitnessstudio zurückzukehren, um weiter an ihrer Form zu arbeiten.

Goggia bereitet sich auf neue Saison vor: Countdown läuft

Die anstehende Ski-Saison ist schließlich nicht mehr weit entfernt. Am 28. Oktober geht es für die Damen mit dem Riesenslalom in Sölden los. So lange hat Goggia also noch Zeit, um ihren „Eight-Pack“ weiter zu stählen – falls das überhaupt noch möglich ist.

Während Goggia ein paar schöne Urlaubstage erlebte, sorgte sich ein anderes Ski-Idol um seine Kinder.