Deutscher Olympiasieger und Ex-Langlauf-Star verkünden doppelt süße Baby-News

Von: Stefan Schmid

Fabian Rießle und Sandra Ringwald freuen sich über doppelten Nachwuchs. © Screenshots: Instagram/sandi_ringwald

Fabian Rießle und Sandra Ringwald verkünden eine doppelt-süße Nachricht. Zur bislang einzigen Tochter gesellen sich zwei Geschwisterchen hinzu.

München - Die ehemalige Skilangläuferin Sandra Ringwald und der Nordische Kombinierer Fabian Rießle sind eines der Vorzeige-Paare des deutschen Wintersports. Vor über zweieinhalb Jahren stieß zu dem Paar der erste Nachwuchs hinzu, nun lassen doppelt-erfreuliche Nachrichten die Familie weiter anwachsen.

Wintersport-Traumpaar: Rießle und Ringwald im Zwillings-Glück

Den Zwillings-Nachwuchs machte Ringwald am Montag auf ihrem Instagram-Account öffentlich. Zu sehen sind die niedlichen Ärmchen der beiden Zwillinge, deren Namen nicht verraten werden. Die Freude ist offenbar groß beim Sportler-Paar. Mit dem Satz „Ein Wunder kommt selten allein“, garniert mit zwei Herzen, verleiht die 32-Jährige ihrer Freude Ausdruck.

Passend zur bereits vorhandenen Familienstärke ist der Post mit den Worten „aus drei mach fünf“ versehen. Damit deutet Ringwald an, dass sich die Familie um zwei Mitglieder vergrößern wird. Auch in den Hashtags ist die Liebe wortwörtlich allgegenwärtig. Gleich dreimal setzt die Olympiateilnehmerin von 2018 – sie erreichte damals Platz sechs in der Staffel – „love“ hinter eines der Doppelkreuze.

Deutsche Wintersportler gratulieren zum Nachwuchs

Gratulationen erhalten Fabian Rießle, 2018 Olympiasieger mit dem Team und Zweiter im Einzel, und die ehemalige Langläuferin Sandra Ringwald von aktuellen und ehemaligen Kollegen aus dem Wintersport-Zirkus. Die einstiege deutsche Biathletin Franziska Hildebrand, sie selbst in diesem Jahr Mutter geworden ist, findet sich unter anderem unter den Kommentierenden. „Herzlichen Glückwunsch, aus drei mach fünf“, greift sie Ringwalds Worte in ihrer Gratulation auf.

Mit Dominik Schwaiger findet sich auch ein aktiver Sportler aus dem alpinen Skisport unter den Gratulanten ein. „Gratuliere euch“, schreibt der 32-Jährige, der seine Stärken in der Abfahrt und im Super-G hat, unter das Bild des süßen Nachwuchses. (sch)