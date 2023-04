Bali, Sydney, Hawaii, New York: Skisprung-Star macht Weltreise – „Trainer waren gar nicht begeistert“

Von: Marius Epp

Teilen

Stefan Kraft entflieht mit seiner Frau Marisa für sechs Wochen dem Alltag. © Instagram/kraftstefan/Imagp/Lerch

Nach einem anstrengenden Winter will Stefan Kraft erstmal weg. Mit seiner Frau Marisa erkundet der Skisprung-Star für sechs Wochen die Welt.

München – Österreichs bester Skispringer der letzten Jahre macht sich aus dem Staub: Stefan Kraft will seine Batterien nach einer zehrenden Weltcup-Saison auf einer Weltreise wieder aufladen. Fliegen ist sein Ding – in den kommenden sechs Wochen wird er das aber nicht mit zwei angeschnallten Skiern tun, sondern mit dem Flugzeug.

Name: Stefan Kraft Geboren: 13. Mai 1993 (Alter 29 Jahre), Schwarzach im Pongau, Österreich Erfolge: Vierschanzentournee-Sieg 2015, Gesamtweltcup-Sieg 2017 und 2020, Olympiasieg im Team 2022, WM-Sieg 2017 und 2021 Persönliche Bestweite: 253,5 m (Weltrekord)

Skispringer Stefan Kraft nimmt sich Auszeit: „Ich war sehr müde“

Der österreichischen Tageszeitung Krone verrät er: „Ich war doch sehr müde, was mir mein Körper auch gezeigt hat. Auf der Reise werde ich mich neu sortieren und mir neue Ziele setzen.“ Der 29-Jährige hat auch schon genaue Vorstellungen, wie die Weltreise mit seiner Frau Marisa, die er im letzten Jahr erst heiratete, ablaufen soll.

„Bali kommt zuerst“, verrät er. Danach soll Sydney folgen, wo die beiden den „Wings For Life World Run“ bestreiten wollen. „Hawaii ist auch auf unserer Liste, da wollen wir unbedingt einmal hin.“ Über Los Angeles und New York könnte sie ihr Weg zurück nach Europa führen.

„Die Trainer waren gar nicht begeistert“: Wintersport-Star Kraft über seine Weltreise

Das große Finale ist in Paris angedacht. „Wir wollen über Paris heimfliegen und die French Open mitnehmen“, weiht er die Öffentlichkeit in seine durchaus beneidenswerte Pläne ein. Sein Trainingsstart für die neue Saison verschiebt sich um einen Monat nach hinten: Während seine Kollegen schon am 1. Mai antreten müssen, startet er erst Anfang Juni.

„Die Trainer waren anfangs gar nicht begeistert“, lacht er. Inzwischen hätten sie aber nichts mehr gegen die Reise, „weil sie wissen, dass ich sehr gerne in Bewegung bin und auch dann Sport mache, wenn ich es nicht muss.“

Er hat auch bereits beschlossen, dass er die Weltreise auf seiner Haut verewigen wird – er will sich ein Tattoo stechen lassen. „Eines werde ich von der Reise mitnehmen“, kündigt er an. Hoffentlich nicht mitnehmen wird Kraft eine Verletzung. 2021 verletzte er sich beim Fußballspielen.

Stefan Kraft: Der Skisprung-Star des ÖSV

Die Auszeit hat sich Kraft redlich verdient, der Österreicher hat eine starke Saison hinter sich. Im Gesamtweltcup landete er auf Platz drei. Gewonnen hat er ohnehin schon so gut wie alles: Die Vierschanzentournee, den Gesamtweltcup, Raw Air und Olympia im Team. Da kann man sich schon mal etwas gönnen.

Die Schlagzeilen im Skispringen gehörten zuletzt dem Polen Dawid Kubacki. Er holte seine schwerkranke Frau aus dem Krankenhaus – für ihn ein „Wunder“. (epp)