Nordische WM: Deutschland sechster bei Norwegens Staffel-Sieg

Lathi - Die norwegische Frauen-Staffel um Star Marit Bjoergen ist Weltmeister im Langlauf. Deutschland landete auf einem enttäuschenden sechsten Platz.

Die deutschen Skilangläuferinnen haben auch die letzte realistische Chance auf eine Medaille bei der WM in Lahti verpasst. In der Staffel über 4x5 km belegte das DSV-Quartett beim Sieg Norwegens um die nun 17-malige Weltmeisterin Marit Björgen Platz sechs. Silber ging an Schweden, Bronze an Finnland.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die als Startläuferin böse einbrach und schon eine Podestplatzierung verspielte, Stefanie Böhler (Ibach), Nicole Fessel (Oberstdorf) und Sandra Ringwald (Schonach) lagen im Ziel gewaltige 2:38,3 Minuten hinter den Norwegerinnen, die Erzrivale Schweden um 1:01,6 Minuten distanzierten. Zu Bronze fehlten dem deutschen Vierer mehr als anderthalb Minuten.



Damit bleibt der DSV höchstwahrscheinlich zum dritten Mal in Folge bei Weltmeisterschaften ohne Langlauf-Medaille, nachdem es schon 2013 in Val di Fiemme und 2015 in Falun eine Nullnummer gegeben hatte. In der Männerstaffel am Freitag sowie in den abschließenden langen Einzelrennen am Wochenende ist Deutschland klarer Außenseiter.



2009 hatten die deutschen Frauen zuletzt mit Silber in Liberec eine WM-Medaille in der Staffel geholt, 2003 waren sie sogar Weltmeister geworden. Bei den Olympischen Spielen 2014 gab es für ein deutsches Quartett um Böhler und Fessel noch einmal Bronze. Die letzte deutsche Langlauf-Medaille gab es bei der WM 2011 in Oslo für die Männerstaffel.



SID