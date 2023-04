Olympiasieger verlässt Nationalteam und rettet Kollegen damit vor möglichem Aus

Von: Lina Krull

Die norwegische Nationalmannschaft hat ein Mitglied weniger. Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo verlässt das Team – um seine Kollegen vor dem Kader-Aus zu bewahren.

Trondheim – Kurz vor der Vorstellung des norwegischen Nationalteams für die kommende Langlauf-Saison 2023/24 hat Weltcup-Gesamtsieger und Dominator Johannes Hösflot Kläbo unerwartet seinen Rücktritt aus dem Langlauf-Team erklärt. Die schwierige finanzielle Situation des nationalen Verbands hat den 26-jährigen Kläbo zu diesem Schritt bewegt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Name: Johannes Hösflot Kläbo Geboren: 22. Oktober 1996 (Alter 26 Jahre), Trondheim Nation: Norwegen Erfolge: Olympiasieger (5x Gold), Gesamt-Weltcupsieger 2022/23

Norwegischer Verband mit finanziellen Schwierigkeiten: Kläbo mit Knallhart-Entscheidung

Der norwegische Skiverband kämpft durch gestiegene Kosten in allen Bereichen der Sportart um die Plätze im Elite-Team für die kommende Saison. Laut der norwegischen Zeitung Veldens Gang wird anscheinend die aktuell 24-köpfige Mannschaft auf 20 Sportler reduziert. Weitere Einsparungen sind geplant. Langlauf-Star Kläbo möchte dem entgegenwirken, wie aus der Pressemitteilung bei NRK hervorgeht: „Mit meinem Abgang hat der Skiverband die Möglichkeit, seine Kosten zu senken und Geld für andere Sportler auszugeben […] Ich habe mehrere Kameraden in der Nationalmannschaft, die meiner Meinung nach bei diesem Auswahlverfahren schlecht behandelt worden sind.“

Neben möglichen Einsparungen durch Kläbos Rückzug spielt auch seine aktuelle Trainingssituation eine Rolle. In der vergangenen Erfolgssaison trainierte der gebürtige Trondheimer sowieso schon zu großen Teilen allein. Das will der Sportler auch in der nächsten Saison in Höhentrainingslagern umsetzen.

In der kommenden Saison nicht mehr Teil des norwegischen Teams: Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo (r.) © IMAGO/Terje Bendiksby

Startverbot im Weltcup möglich

Die Folgen des Abgangs sind für Kläbo noch unklar: Stand jetzt dürfen Sportler mit Ablehnung eines Platzes in ihrem Nationalteam nicht am Langlauf-Weltcup teilnehmen. Für den Ausnahmeathleten würde dies das Aus bedeuten. Trotzdem hofft der 26-Jährige auf eine veränderte Regelung in der kommenden Saison. „Wir hoffen und glauben, dass sie das ändern, damit ich auch in der nächsten Saison im Weltcup laufen kann, sofern ich gut genug bin“, sagte der fünfmalige Olympiasieger laut des sid.

Die ehemalige norwegische Langläuferin und vierzehnmalige Weltmeisterin Therese Johaug zeigte sich nach sid-Informationen hinsichtlich eines möglichen Startverbots gelassen: „Ich bin nicht überrascht, das lag in der Luft“, sagte die frühere Ausnahmelangläuferin. Sie bedauere Kläbos Schritt, glaube aber nicht an ein Startverbot, ergänzte die 34-jährige Norwegerin.

So geht‘s für Kläbo und den Verband weiter

Der Athlet aus Norwegen wird weiterhin von seinem Opa Kare trainiert. Er unterstützt seinen Enkel schon seit Kläbos Kindheit – und ist mitverantwortlich für seine vielen Erfolge. Das Opa-Enkel-Duo wird vom Vater des Olympiasiegers in der Rolle als Manager komplettiert.

Die Konsequenzen für den Skiverband könnten allerdings einschneidender sein. Der Langlauf-Experte Petter Soleng Skinstad gab gegenüber nettavisen.no zu: „Viele der Sponsoren haben sich wahrscheinlich vor allem wegen Kläbo engagiert, sodass es sehr interessant sein wird, die Entwicklung zu verfolgen.“ Gerade in langfristiger Hinsicht könne das Einkommenspotenzial für den Verband stark beeinträchtigt werden, führte der Experte auf der Plattform weiter aus.

Die Entscheidung des Skiverbands über einen möglichen Start von Johannes Hösflot Kläbo in der Saison 2023/24 wird momentan noch diskutiert. Nach seinen Erfolgen bei Olympia 2018 und bei der Ski-WM 2023 im slowenischen Planica wäre der Ausschluss aus dem Weltcup ein Paukenschlag in der Langlauf-Welt.