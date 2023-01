Nur die Goldmedaille fehlt noch

Darf über ihre WM-Medaillen Nummer drei und vier jubeln: Para-Skifahrerin Anna-Maria Rieder aus Oberammergau. © Marcus Hartmann/DBS

Bei der Para-Ski-WM im spanischen Espot holt Anna-Maria Rieder Silber in der alpinen Kombination und Bronze im Super-G. Und die Oberammergauerin hat noch drei weitere Chancen, ihren ersten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Espot – Er ist zum Greifen nah gewesen, der erste Titel für Anna-Maria Rieder bei einer Weltmeisterschaft. Doch auch wenn sich die Oberammergauerin am Dienstag in der alpinen Kombination bei der Para-Ski-WM im spanischen Espot am Ende „nur“ mit der Silbermedaille zufriedengeben musste, kannte ihre Freude anschließend keine Grenzen, strahlend lächelte sie bei der Siegerehrung in die Kamera. „Ich bin happy und glücklich. Das fühlt sich gut an“, sagte die 22-Jährige, die von Geburt an linksseitig gelähmt ist.

Als vorletzte Läuferin ging Rieder, die im zunächst gefahrenen Super-G die zweitschnellste Zeit in den Schnee gezaubert hatte, im abschließenden Slalom auf die Piste. Nach einer fehlerfreien Fahrt stand nur noch Ebba Aarsjoe zwischen ihr und der ersehnten Goldmedaille. Und die Schwedin patzte, verpasste beinahe ein Tor, musste ein paar Schritte den Berg wieder nach oben stapfen und konnte erst dann ihre Fahrt fortsetzen. Weg waren die knapp drei Sekunden Vorsprung aus dem ersten Lauf, Rieder bei der letzten Zwischenzeit mit 1,15 Sekunden in Führung. Doch mit einer beinah unglaublichen Glanzleistung im unteren Streckenabschnitt holte sich Aarsjoe noch den schon verloren geglaubten WM-Titel. Das Podest komplettierte die Französin Aurelie Richard auf dem dritten Platz.

Bronze, das hatte sich Rieder schon tags zuvor um den Hals hängen dürfen – und damit etwas Druck von sich selbst genommen. „Eine Medaille wäre schon schön“, hatte sie vor der Reise in die Pyrenäen verlauten lassen. Im Super-G am Montag musste sich die Athletin des RSV Murnau lediglich Aarsjoe und Teamkollegin Andrea Rothfuss (Freudenstadt) geschlagen geben, was ihre erste Speed-Medaille bei einem Großevent überhaupt bedeutete. Zuvor hatte Rieder bei den Weltmeisterschaften 2017 in Tarvis (Italien) im Slalom und 2022 im norwegischen Lillehammer jeweils über den dritten Platz jubeln dürfen. Dazu gab es Silber im Slalom bei den Paralympischen Winterspielen im vergangenen Jahr in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Drei weitere Chancen auf ersten WM-Titel

Ganz zufrieden zeigte sie sich nach dem zwischenzeitlich dritten und mittlerweile vierten WM-Edelmetall jedoch nicht. „Ich muss es mir auf dem Video anschauen. Aber ich glaube, es war ein bisschen verhalten. Das ärgert mich im Nachhinein ein bisschen, weil ich mehr Gas hätte geben können.“

Drei weitere Chancen, den ersten Titel bei einer Weltmeisterschaft zu holen, bieten sich Rieder noch. Denn die Ammertalerin hat vor, in allen Disziplinen an den Start zu gehen. Bereits am Mittwoch steht in Espot die Abfahrt auf dem Programm. Am Freitag folgt der Riesenslalom, ehe zum Abschluss am Sonntag der Slalom gefahren wird.

Die Siege werden auch dann nur über Aarsjoe gehen. Mut machen dürfte Rieder, die im Weltcup in dieser Saison bereits sechsmal aufs Podest gefahren ist, allerdings der letzte Riesenslalom vor der Weltmeisterschaft. In Steinach am Brenner (Österreich) lag sie nach dem ersten Durchgang vor der schwedischen Dominatorin. Dann wurde das Rennen jedoch wetterbedingt abgebrochen.