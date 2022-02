Olympia 2022: Alle Sportarten der Winterspiele in Peking in der Übersicht

Wie vor zwei Jahren in Pyeongchang wird auch bei den Olympischen Spielen in Peking wieder Biathlon eine der Sportarten sein © Daniel Karmann / dpa

Die Olympischen Winterspiele 2022 umfassen Wettbewerbe in 15 Sportarten in und rund um Peking. Infos rund um die Wettkämpfe.

Nicht zuletzt die Vielzahl der Sportarten, aber auch ihre unterschiedlichen Eigenschaften machen es notwendig, die Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele auf drei Austragungsorte zu verteilen. Es sind dies die Cluster Peking, Yanqing und Zhangjiakou. An allen Standorten finden die Athleten Unterkunft in einem olympischen Winterdorf. Die neu erbaute Schnellbahn verbindet alle Austragungsorte miteinander.

Hier die Liste aller Sportarten der Olympischen Winterspiele 2022 und ihrer Disziplinen:

Biathlon:

Erstmals olympisch 1960, Veranstaltungsort Zhangjiakou

4 x 6 km Mixed Staffel

15 km Frauen Einzel

20 km Männer Einzel

7,5 km Sprint Frauen

10 km Sprint Männer

10 km Verfolgung Frauen

10 km Verfolgung Männer

4 x 7,5 km Staffel Männer

4 x 6 km Staffel Frauen

Massenstart 15 km Männer

Massenstart 12,5 km Frauen

Bob:

Erstmals olympisch 1924,Veranstaltungsort Yanqing

Zweierbob, Männer und Frauen

Viererbob, Männer und Frauen (seit 2002)

Curling:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Peking

Einzel Männer und Frauen

Mixed Double (seit 2018)

Eishockey:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Peking

Mannschaftswettbewerbe Männer und Frauen (seit 1998)

Eiskunstlauf:

Erstmals olympisch 1908, Veranstaltungsort Peking

Einzel für Männer und Frauen

Eistanz

Paarlauf

Teamwettbewerb

Eisschnelllauf:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Peking

Zeitrennen Männer und Frauen auf unterschiedlichen Streckenlängen zwischen 500 und 10.000 m

Verfolgungsrennen Männer und Frauen

Massenstart Männer und Frauen

Nordische Kombination:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Zhangjiakou

Männer Addition aus Skispringen und Skilanglauf Einzel- und Mannschaft

Rodeln:

Erstmals olympisch 1964, Veranstaltungsort Yanqing

Einzelläufe Männer und Frauen

zwei offene Wettbewerbe Doppelsitzer und Team

Shorttrack:

Erstmals olympisch 1988, Veranstaltungsort Peking

Einzelrennen Männer und Frauen über jeweils 500 m, 1.000 m und 1.500 m

Staffelrennen Männer 5.000 m, Frauen 3.000 m

Mixed-Staffelrennen 2.000 m

Skeleton:

Erstmals olympisch 1928, Veranstaltungsort Yanqing

Einzelrennen Männer

Einzelrennen Frauen

Ski Alpin:

Erstmals olympisch 1936, Veranstaltungsort Yanqing

Männer:

Abfahrt

Super G

Alpine Kombination (Abfahrt & Slalom)

Riesenslalom

Slalom

Frauen:

Riesenslalom

Slalom

Super G

Abfahrt

Alpine Kombination (Abfahrt & Slalom)

Mixed Teams Finals

Ski Freestyle:

Erstmals olympisch 1992, Veranstaltungsort Peking

Wettbewerbe Männer und Frauen:

Springen

Buckelpiste

Skicross

Halfpipe

Slopestyle

Big Air

Aerials Mixed-Teamwettbewerb

Ski Langlauf:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Zhangjiakou

Männer:

15 km klassisch

15 km + 15 km Skiathlon

Sprint Freistil

Teamsprint klassisch

4 x 10 km Staffel

50 km Massenstart Freistil

Frauen:

10 km klassisch

7,5 km + 7,5 km Skiathlon

Sprint Freistil

Teamsprint klassisch

4 x 5 km Staffel

30 km Massenstart Freistil

Skispringen:

Erstmals olympisch 1924, Veranstaltungsort Zhangjiakou

Männer Normalschanze Einzel

Männer Großschanze Einzel

Frauen Team

Frauen Normalschanze Einzel

Mixed Team

Snowboard:

Erstmals olympisch 1998, Veranstaltungsort Peking

Wettbewerbe Männer und Frauen

Parallel-Riesenslalom

Snowboardcross

Halfpipe

Slopestyle

Big Air

Mixed-Team Snowboardcross

Olympische Winterspiele 2022: Klassiker und neue Sportarten Seite an Seite

Viele Sportarten wie Ski-Langlauf und Bob gehören zu den Olympischen Winterspielen 2022 wie Schnee und Eis. Neu für die meisten sind jedoch die sogenannten Mixed-Staffeln, in denen Männer und Frauen einer Nation gemeinsam gegen andere Länder antreten.

In den vergangenen Winterspielen haben sich zahlreiche junge Sportarten zunächst in Demonstrationswettbewerben vorgestellt und später fest im Programm etabliert. Abwechslungsreiche und akrobatische Elemente im Snowboarden holen zusehends mehr junge Menschen ins Publikum. Skicross, Halfpipe und Slopestyle – seit Calgary 1998 ziehen die Sportler des Ski Freestyle ihre Zuschauer in den Bann. Seit 1992 gehört die Disziplin Shorttrack zur olympischen Familie, eine nahezu chaotisch wirkende, hochrasante Art des Eisschnelllaufs auf sehr engen Runden, dicht an dicht und mit ständig wechselnden Positionen der Läuferinnen und Läufer.